8 truques para deixar o cabelo cacheado definido

Se você já passou horas tentando conquistar aqueles cachos perfeitos e definidos, saiba que não está sozinha. Alinhá-los do jeito desejado pode ser um verdadeiro quebra-cabeça, ainda mais considerando a variedade de texturas, de produtos no mercado e das necessidades específicas de cada cabelo.

Mas existe uma série de truques e técnicas que podem revolucionar a forma como você cuida dos seus cachos, otimizando a sua rotina e valorizando a beleza natural dos seus fios. Desde a escolha dos produtos ideais até métodos de styling, é possível transformar a forma como você lida com eles e ficar com um visual de quem acabou de sair do salão.

Para te ajudar, conversamos com Déia Dios, hair-specialist e fundadora do Spa Déia & Renata, espaço focado em tratamentos e saúde capilar, e reunimos algumas dicas. Confira abaixo:

Escolha um bom corte

Uma coisa muito importante – e muitas vezes negligenciada – é o corte. ”O cabeleireiro precisa entender o seu tipo de cabelo para cortar de forma que os cachos se definam adequadamente”, diz Déia. Desfiar os fios, por exemplo, não é recomendado, pois danifica a fibra do fio, fazendo com que ele perca definição e afine nas pontas.

Já o corte em camadas pode ser uma boa opção, principalmente para quem gosta de deixar o cabelo bem comprido. ”Quando o cabelo tem um comprimento até a altura dos ombros, ele tem menos peso, o que favorece o volume. Já em cabelos mais longos, o peso maior tende a reduzir o volume e a definição dos cachos, tornando o corte um fator essencial.”

Atenção na temperatura da água

Nada de colocar uma água quase fervente ou congelante na hora do banho. Como os cabelos cacheados são naturalmente mais secos e sensíveis, lavar com água muito quente pode deixá-los ainda mais ressecados. Por outro lado, a água fria pode dificultar a limpeza do couro cabeludo. A temperatura ideal é de quente para morna.

Dilua o shampoo e o condicionador em água

Diluir os produtos em um recipiente com água é uma ótima dica para quem deseja cachos mais definidos e saudáveis.

“Isso evita a concentração do produto em uma única área e permite uma distribuição mais uniforme por toda a cabeça, garantindo a limpeza dos fios cacheados, que exigem atenção e cuidado extra”, explica Déia.

Use um condicionador um pouco mais pesado

Um condicionador hidratante é essencial para repor a água nos fios, proporcionando o peso necessário para melhorar a definição.

Além disso, a água contribui para a elasticidade e emoliência do cabelo, mantendo a continuidade do formato dos cachos. Devido à curvatura do fio, a oleosidade natural do cabelo não consegue alcançar completamente as pontas, especialmente em cabelos mais longos, o que aumenta a necessidade de um condicionador mais hidratante.

Nunca esfregue as pontas do cabelo

Como o cabelo cacheado tende a ser mais fino e frágil, o ideal é evitar esfregar os fios. Concentre-se em massagear apenas o couro cabeludo, trazendo a espuma suavemente para o comprimento. O atrito entre os fios pode causar quebra e pontas duplas, impedindo a definição dos cachos.

“Após aplicar o condicionador, desembarace o cabelo com um pente de dentes largos ou uma escova específica para cabelos molhados. Ao sair do banho, utilize uma toalha para amassar e apertar o cabelo de baixo para cima.”

Déia ainda recomenda o uso de uma toalha de microfibra, que reduz ainda mais o atrito em comparação com toalhas de algodão.

Evite usar óleos

Embora os óleos sejam os queridinhos de muita gente, eles não são a escolha ideal nesse caso. Os óleos concentrados podem criar uma película no fio, impermeabilizando e impossibilitando a absorção de nutrientes. Vale dar preferência para produtos em textura de creme.

Utilize o difusor

Uma dica certeira para ter um resultado de salão é ter um difusor em casa. O aparelho é ideal para facilitar a sua vida na hora de definir seus cachos.

Evite procedimentos químicos

“Para quem amo seus cachinhos e quer um cabelo mais definido, é melhor evitar procedimentos químicos. Isso porque eles podem alterar a estrutura natural dos fios”, afirma Déia.

A tinta, por exemplo, pode alisar o cabelo e fazer com que você perca a ondulação devido ao pigmento. Já as luzes, que são descoloração, removem o pigmento do próprio cabelo, deixando-o mais seco e diminuindo a definição dos cachos.

