Friends: 14 itens para comemorar os 25 anos da série

Oh My God! (Oh Meu Deus! tradução livre) Não dá nem pra acreditar que a série Friends está completando 25 anos de seu lançamento. E não tem melhor maneira de comemorar a data do que com produtinhos especiais da trama.

De camisetas a tapetes para a casa, diversas marcas lançaram coleções exclusivas em homenagem a Friends. Tudo para os fãs da série conseguirem comemorar em grande estilo.

A equipe de CLAUDIA fez uma seleção com 14 produtos de Friends para relembrar a incrível série. Confira:

Roupas

1. Blusão em moletom estampa Friends com capuz, Renner, R$ 99,90*

2. Blusa feminina esportiva ace Friends manga curta decote redondo branca, C&A, R$ 29,99*

3. Blusa feminina Friends manga curta decote redondo off white, C&A, preço sob consulta*

4. Camiseta Malha Central Perk, Riachuelo, R$ 39,90*

5. Leopard-Print Haircalf Coat, Ralph Lauren, preço sob consulta*

Decoração

6. Friends, Quadroflix, R$ 34,90*

7. Pôster Friends, Nerdhouse, R$ 39,90*

8. Relógio de Parede Moldura Friends, L3 Store, R$ 89,90*

9. Capacho Welcome Friends 60×40 cm, Projeto Geek, R$ 69,90*

Acessórios

10. Charm Sofá, Monte Carlo, R$ 210*

11. DVD Box Friends – As 10 Temporadas Completas – 40 Discos, Saraiva, R$ 186,11*

12. Caneca Friends Central Perk Branca, Studio Geek, preço sob consulta*

13. Friends Hardcover Ruled Journal, Saraiva, R$ 84,50*

14. Capa Friends 2, Case4you, R$ 54,90*

*Preços consultados em setembro de 2019. Sujeitos a alteração.

