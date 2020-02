Cabelo de filme: veja os melhores penteados dos candidatos ao Oscar 2014

Amy Adams no filme Trapaça

Foto: Divulgação / Filme “Trapaça”

Cacheado volumoso

Amante do personagem principal no filme Trapaça, Amy Adams exibe um longo cabelo ruivo e cacheado. O efeito pode ser conquistado com o babyliss fino e muito mousse de volume.

Amy Adams também abusa das ondas durante as cenas

Foto: Divulgação / Filme “Trapaça”

Ondas largas

O cabelo comum nos anos 70, década em que o filme Trapaça se passa, vem com muito volume na raiz e modelagem ampla no comprimento. Antes de partir para o babyliss largo, os fios são bem desfiados no topo da cabeça. Laquê é a palavra de ordem para segurar tudo no lugar.

Cate Blanchet faz o papel de uma ex-milonária que deve aprender a viver sem dinheiro

Foto: Divulgação / Filme “Blue Jasmine”

Pontas modeladas

Para manter a classe depois de perder toda sua fortuna a personagem de Cate Blanchett, em Blue Jasmine, usa as pontas do cabelo modeladas com ondas largas e bem definidas. Para copiar, invista em uma escova redonda grande e seque modelando mechas largas.

Jennifer Lawrence concorre ao Oscar como melhor atriz coadjuvante

Foto: Divulgação / Filme “Trapaça”

Coque com muito volume

O penteado de Jennifer Lawrence em Trapaça é fácil de reproduzir nos fios longos. Com o cabelo escovado, dê textura com mousse ou pomada em pó na raiz. Vire a cabeça para baixo, torça e enrole as pontas sem esticar os fios. Levante a cabeça e prenda bem no topo. Os fios ficarão mais soltos na base e com volume.

Margot Robbie tem apenas 23 anos, mas já fez um ótimo papel em O Lobo de Wall Street

Foto: Divulgação / Filme “O Lobo de Wall Street”

Comprimento ondulado

No papel de 2ª esposa do personagem de Leonardo DiCaprio, em O Lobo de Wall Street, Margot Robbie exibe um visual sexy e deslumbrante com ondas largas no cabelo. Ficar com um coque alto e soltinho durante 30 minutos garante a ondulação dos fios.

Coque baixo e volumoso também faz parte dos penteados de Naomi, a personagem de Margot Robbie

Foto: Divulgação / Filme “O Lobo de Wall Street”

Coque baixo comportado

Apesar do papel sensual de Margot Robbie os penteados comportados também fizeram bonito em cena. Com a raiz volumosa e alguns fios soltos, o coque baixo ganhou outra cara.