Grammy 2021: inspire-se nos cortes de cabelo e penteados das estrelas

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

O Grammy Awards 2021 aconteceu na noite do último domingo (14) e, como sempre, rendeu muitas inspirações de penteados e cortes de cabelo. Selecionei alguns looks icônicos para dar algumas dicas de como alcançar o mesmo efeito!

Julia Michaels

A compositora Julia Michaels elevou o look rock’n’roll a outro patamar no red carpet do Grammy. Cabelo solto, ondulado nas pontas, repartido ao meio e com duas mechas soltas na lateral do rosto. É um cabelo prático para usar no dia a dia e quando você quer evidenciar, por exemplo, um par de brincos ou vestido. Neste caso, acredito que o desejo de Julia tenha sido destacar as tatuagens e deu certo!

Phoebe Bridgers

O granny hair vem ganhando força nos últimos anos. É um passo para deixar os fios brancos. Essa foi a aposta da cantora Phoebe Bridgers! Para mantê-lo, indico investir na hidratação, além de ter produtos roxinhos, que tiram o amarelado dos fios, sempre à mão no chuveiro.

Dua Lipa

As inspirações na cantora Cher são bem fortes no visual de Dua Lipa para a premiação. Com o cabelo liso polido e partido ao meio, a cantora apostou no mega hair para adicionar volume e comprimento nos fios naturais. Tal procedimento requer um profissional, mas, em casa, vale copiar o efeito super liso! Lave bem os fios com um shampoo específico para o seu cabelo e hidrate para alinhar as cutículas. Aplique protetor térmico, seque bem e faça uma escova. Em seguida, pranche os fios em mechas para não dissipar o calor. Finalize com um spray de brilho.

Taylor Swift

Taylor Swift mais uma vez foi fiel ao seu estilo romântico para comparecer ao Grammy 2021. Com a franja delicada e desfiada, Taylor usou um coque baixo com efeito embutido e torcido. Basta enrolar algumas mechas e dar o formato desejado com grampos. Deixe alguns fios soltos para o ar despojado e aplique um toque de spray para mantê-la firme.

Beyoncé

Tendência nos anos 1970, o corte pirâmide foi o queridinho de muitas que amavam a disco music! Ele é um estilo que traz volume, principalmente para os fios crespos e cacheados, já que os caracóis podem ser desconstruídos para acentuar o formato. O truque de styling, como usou Beyoncé, é modelar apenas a frente. Para isso, indico um CC Cream, que também confere aspecto molhado. Outro belo detalhe são as mechas frontais, que ganharam luzes para iluminar o rosto.

Doja Cat

A rapper americana Doja Cat foi ousada no red carpet do Grammy com os famosos mullets, que fizeram sucesso nos 80. O corte é longo atrás, desconectado, desfiado e com franja curtíssima. É um visual prático, mas sugiro conversar bem com o seu cabeleireiro e ir cortando aos poucos até chegar no estilo desejado, caso não esteja habituada às mudanças. Como sempre digo, adaptações são bem-vindas para acomodar melhor o seu tipo de fio.