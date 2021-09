Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Alerta! Mercúrio passa a se movimentar de forma retrógrada, afetando a todos na forma de nos expressarmos, o que pode levar a uma série de mal-entendidos e gerar muita dor de cabeça. Cuidado com a assinatura de contratos. Revise várias vezes e peça ajuda de um profissional da área para evitar surpresas desagradáveis. Não subentenda, pergunte. Esteja atenta, ok?

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br