Atualizado em 8 out 2021, 16h28 - Publicado em 11 out 2021, 07h00

Por Da Redação Atualizado em 8 out 2021, 16h28 - Publicado em 11 out 2021, 07h00

Não queira antecipar processos. Tudo acontece como deve, não há um prazo a ser estipulado. Calma nessa alma! Estamos no momento certo e na hora certa do nosso aprendizado. Quanto mais a gente tenta correr, mais distantes ficamos do nosso propósito.

*Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)