Como se fosse a primeira vez

Natália Dornellas é jornalista, podcaster e ativista da longevidade. Procura por avós e avôs para prosear e histórias de #avosidade para contar. É criadora do podcast Conversa de Vó e cofundadora da plataforma 40+ AsPerennials

A história de hoje me chegou pelas redes, como a grande maioria das que reproduzo aqui, e quem contou foi a Raquel (@ocalidoscopio). “Nas fotos e no vídeo está a minha tia Marilia Correa, mãe de 8 filhos, enterrou dois. Viúva, costureira impecável, bordadeira exímia, modista… vestiu mulheres a vida inteira para grandes acontecimentos: misses, noivas, madrinhas”, postou no Instagram.

Segundo ela, essa senhorinha pequena, que assumiu cedo os cabelos brancos – quando isso nem era cool ainda – mostrou que o tempo passa para todo mundo e envelhecer é uma opção. Afinal, ela tinha os créditos de ter sido uma das moças mais bonitas de Belo Horizonte.

Esse salto, que orgulhosamente apresentamos, não foi o primeiro. Sua estreia foi há cerca de uma década, quando completou 80 anos, mas quando viajou para a praia novamente, há pouco, resolveu pedir bis.

Viva, vó Marília!