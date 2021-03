Nonna italiana ensina a verdadeira receita de molho de tomate

Não satisfeita, foi estudar espanhol no Mackenzie, universidade paulistana, e, quando tinha cerca de 80 anos, resolveu fazer um curso de internet para estar em dia com o tempo em que vivemos.

No fim dos anos 1980, Maria se tornou chef e sócia de um segundo restaurante, o Casa Europa, também na capital paulistana. Foi ali que ganhou fama nacional e instituiu um festival de alcachofras (a hortaliça tem seu esplendor no segundo semestre e ela prometeu dar outra boa receita quando ela estiver de volta ao mercado). Dali para se tornar uma autora de três livros de gastronomia foi um pulo.

Dona de perfis no IG e no Face (@mariamontanarini), ela sempre tem celulares de última geração e aproveitou a pandemia para aprender a fazer videochamadas e iniciar um curso semanal de memória. Aos 91 anos ela se mantém ativa, fez uma live maravilhosa comigo e, como uma boa nonna que é, topou dividir uma receita clássica conosco:

Sugo al Pomodoro

Ingredientes:

– 2 quilos de tomate maduros

– 3 dentes de alho cortados ao meio

– 1 ramo de manjericão

– 1 cebola grande cortada em pedaços

– 1/2 xícara de azeite de oliva

– Sal a gosto

Modo de fazer :

Lave e corte os tomates em quatro partes e coloque em uma panela com a cebola, 2 cabeças de alho e as folhas de manjericão (reserve umas folhas para a finalização do prato). Tampe e, de vez em quando, amasse os tomates com uma colher de pau. Não é preciso colocar água. Quando os tomates estiverem murchos, retire a tampa e deixe secar parte da água que se formou. Passe esse molho numa peneira e leve de volta ao fogo até engrossar com o azeite de oliva, o outro dente de alho e umas folhas de manjericão.

Dicas da nonna Maria:

Se essa porção for grande para você, congele em vidros.

Use este molho para fazer uma deliciosa “pasta al pomodoro”. Cozinhe a pasta de sua preferência em água abundante e fervente. Jogue o macarrão e, só então, coloque o sal.

Fique atento ao ponto de cozimento da massa, o ponto “al dente” é como o italiano gosta. “Al dente” é uma expressão que tem relação com os dentes, o que significa que ela não foi cozida demais, ao morder, sentirá a massa firme, não mole.

Escorra o macarrão e misture o molho de tomate. Por cima de cada prato coloque uma colher de sopa de queijo parmesão fresco ralado na hora e folhas de manjericão.

Calcule 100 gramas de macarrão por pessoa.

Caso não encontre tomates maduros, deixe-os ao ar livre até ficarem vermelhinhos, o que pode levar mais de uma semana. Para tirar a acidez do molho, coloque uma pitada de açúcar.

Na falta de manjericão fresco em casa, use uma colher de molho pesto para temperar.

Buon apetito!