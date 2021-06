Previsão astrológica desta quarta-feira (09)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Recado dos Astros: a maior distância entre duas pessoas é o mal-entendido. É possível evitar esse constrangimento ou chateação. Dicas: introduza o que você quer dizer, não poupe esforços para explicar e confirmar se a pessoa realmente entendeu o que você disse, olhe nos olhos dela.

*Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br