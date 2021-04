Previsão astrológica para terça-feira (6/4)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Recado dos astros: amigos são a família que escolhemos. Tem alguns que nos tocam mais profundamente, que já vivemos tantas histórias juntos… Bora mandar aquela mensagem para ele (ou ela) relembrando algo engraçado? Topa?

