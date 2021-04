Susan Miller: as previsões para todos os signos em abril

Áries (21/3 a 20/4)

O fim de março será tempo de pensar na vida a dois, na construção de uma realidade benéfica para você e seu par. Depois disso, contudo, na Lua nova no seu signo, dia 11 de abril, o foco muda para você. Não é hora de viajar e nem fazer apostas grandiosas, mas planejar é sempre uma boa ideia. Se está começando um novo empreendimento ou relação, terá o apoio de Marte, seu regente. Porém Plutão, em difícil angulação com o Sol e a Lua, pode criar obstáculos. Talvez você sinta que foi tratada injustamente por um superior. Caso veja necessidade de defesa, evite confronto ao contar seu lado da história. Suas finanças precisarão de atenção a partir da Lua cheia do dia 26, quando uma despesa inesperada pode chegar. Não tente fechar negócios, pois o clima estará volátil.

Touro (21/4 a 20/5)

Um projeto grande ocupará todo seu tempo e exigirá sua atenção até o final de março, com conclusão perto da Lua cheia em Libra, no dia 28. Em abril, você precisará de descanso e solitude. Tente recuperar o sono nos primeiros dias do mês, pois após a Lua nova em Áries, no dia 11 de abril, um novo e complexo trabalho poderá se tornar sua responsabilidade. Seus gastos têm sido maiores ultimamente, portanto um retorno financeiro generoso para essa tarefa será bem-vindo. Também ajudará a aumentar sua reputação no setor em que trabalha, ressaltando seu talento. A Lua cheia em Escorpião do dia 26 pode vir carregada de um período de turbulências. Urano provocará instabilidade na vida doméstica ou amorosa com notícias inesperadas. Ainda que pareça que sua rotina e seus planos para o futuro viraram do avesso, a melhor maneira de lidar com a situação será seguindo em frente. A Lua trará a conclusão de um ciclo e, por mais que você queira, não poderá voltar ao que tinha antes.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Abril é um dos meses mais importantes do ano para sua carreira. Prepare-se, geminiana, pois você estará em destaque e será requisitada. Todos os planetas parecem estar se alinhando e a ajudarão a tornar seu nome poderoso na sua área. Aproveite bastante as primeiras semanas, pois seu brilho estará mais forte e atrairá o olhar de pessoas importantes. Junto a Júpiter e Marte, a Lua nova em Áries do dia 11 de abril iluminará seu setor de sonhos, trazendo sorte e oportunidades exatamente quando você mais deseja. Fique alerta para os dias 15 e 16, que prometem ser os mais poderosos. É possível que você ganhe a simpatia de seus superiores nessa fase. Guarde um pouco de energia para a Lua cheia do dia 26, pois o fim do mês poderá drenar suas forças. O momento será instável e talvez você se veja envolvida em um grande projeto que afetará sua saúde, portanto cuidado. Sabendo que poderá se esgotar, tente se organizar e fazer um cronograma possível de cumprir sem se exaurir. Você se sairá bem.

Câncer (21/6 a 21/7)

Seu setor doméstico estará ativado nos primeiros dias de abril. Talvez você tenha acabado de se mudar ou precisa fazer uma reforma. Se é o caso, seja clara sobre suas necessidades e obterá a assistência de que precisa. No dia 11, a Lua nova em Áries será vital para conquistar progresso profissional. Mostre do que é capaz e não apenas aumentará sua reputação, mas também terá a chance de ganhar muito dinheiro. Subir na hierarquia, porém, não será fácil. Em seu setor de parcerias, Plutão sugere que há alguém poderoso que ainda precisa ser convencido de suas habilidades. Quanto mais confiança você demonstrar, melhor. A Lua cheia do dia 26 virá com revelações sobre seu relacionamento amoroso. O trabalho da Lua é jogar luz. Será a hora de conversar e tomar decisões. Saiba que, com a ajuda de Marte, que estará em Câncer pela primeira vez em dois anos, você terá controle dos acontecimentos. Mantenha a calma e será capaz de criar soluções para qualquer evento inesperado.

Leão (22/7 a 22/8)

Assim como a maioria das pessoas, você está sentindo o peso do isolamento sobre sua saúde emocional. A Lua cheia de 28 de março vai deixar seu coração apertado querendo viajar. Não é a hora. Aguente firme e cuide da cabeça. O sentimento permanece até a Lua nova em Áries, em 11 de abril, mas não dá para deixar a guarda baixar. Em vez disso, comunique-se bastante com amigos através das redes e inscreva-se em cursos para se manter ocupada. Também é possível fazer planos. Já pensou em estudar ou procurar vagas em outro país? Pode ser uma boa oportunidade de expansão. A Lua cheia de 26 de abril acontecerá no setor do lar e trará uma notícia inesperada por causa da oposição a Urano. Pode ser que você tenha que se mudar, fazer uma reforma ou ajudar um familiar. Não se preocupe, contudo. Você é uma malabarista nata e com a ajuda de Júpiter, planeta da sorte, vai encontrar a colaboração necessária para resolver o que parecer.

Virgem (23/8 a 22/9)

Você, que é metódica e organizada, vai ficar ainda mais feliz com os acontecimentos da Lua cheia do dia 28 de março. É possível que receba um aumento ou bônus e isso ajudará a colocar as finanças em ordem. Assim como março, abril também será um mês crucial para sua carreira, com vitórias grandiosas. Até dia 23 de abril, Marte estará no seu setor de trabalho e ele só voltará em 2022. Aproveite essa energia para se apresentar e mostrar seu trabalho a diversos públicos. Talvez isso lhe renda algumas propostas – e a Lua nova em Áries, em 11 de abril, dará uma ajudinha para que sejam boas. Dedique algum tempo a pensar sobre sua situação financeira no futuro, pesquise opções de investimentos e poupanças. Olhe também para sua saúde. Se puder, faça exames e realize os procedimentos que teve que adiar no último ano. A Lua cheia do dia 26 de abril trará alguns obstáculos. Não é recomendado viajar longas distâncias de carro. Com a questão da pandemia, prefira adiar mais um pouco

a escapada.

Libra (23/9 a 22/10)

A Lua cheia em Libra no dia 28 de março colocará em destaque os elementos que realmente importam para você, aqueles que fazem sua vida mais feliz. Só dessa forma, com tanta clareza sobre seus sonhos, é que o Universo poderá ajudar você a materializá-los. No dia 11 de abril, a Lua nova acontece em Áries, seu signo oposto. O Sol, Mercúrio e Vênus também estão no mesmo lugar, criando uma coroa no seu setor de relacionamentos. Seu parceiro ou parceira fascina você, encanta com realizações e dedicação. Júpiter na sua casa do amor ainda envia luzes douradas, indicando que a relação deve seguir um caminho suave, tranquilo e de cada vez mais tranquilidade. Com todos esses planetas ajudando nessa composição, é possível que vocês resolvam dar o próximo passo. A Lua cheia de 26 de abril em Escorpião será oposta a Urano, o que indica que notícias inesperadas devem vir à tona. Pode ser algo relacionado à sua casa ou à família. Fique de olho para ajudar.

Continua após a publicidade

Escorpião (23/10 a 21/11)

Você tem gastado bastante dinheiro ultimamente, mas isso deve passar assim que Marte, um de seus regentes, sair de Gêmeos, no dia 23 de abril. Aguente mais um pouco, controle o que der e anote tudo para repensar sua estratégia depois. Você é uma ótima negociadora, então pense em iniciar um negócio seu ou assumir alguns frilas. A Lua nova de 11 de abril, em Áries, vai ajudar nesse processo. Também é possível que você sinta abertura para conversar com seu chefe e indicar que procura mais oportunidades, que está pronta para o próximo passo na carreira. Quatro planetas estão em Áries indicando que você pode ser redirecionada a uma área inédita. Isso é desafiador e, ao mesmo tempo, encorajador. Sua casa vai precisar de atenção e talvez você tenha que fazer uma reforma urgente. O resultado será positivo. Os dias 15 e 16 serão os melhores para assinar contratos, pois o Sol e Marte receberão apoio de Júpiter, planeta dos presentes. A Lua cheia do dia cai no seu signo e estressa relações.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Abril será um mês para fugir das obrigações e do trabalho e pensar um pouco em se divertir. No dia 28 de março, a Lua cheia em Libra indica essa tendência, com você organizando encontros virtuais com amigos – sim, dá saudades de se encontrar pessoalmente, mas ainda não é seguro por causa da pandemia. No dia 11 de abril, durante a Lua nova em Aquário, esse ânimo chega à sua vida amorosa, que deve ficar repleta de carinho e comemorações. Júpiter, planeta dos presentes, estará envolvido nisso, indicando que a comunicação entre você e seu par deve melhorar muito. É possível que vocês até resolvam alguma mágoa que não foi 100% superada de tempos atrás. Ainda é possível que o diálogo leve à conclusão de que está na hora de dar um passo adiante na união. Vocês podem planejar morar juntos, casar e ter filhos. Caso nada disso vá por esse caminho, talvez seja um sinal dos astros indicando que não há porque ficar nesse relacionamento. No dia 26, Lua cheia, notícias vão surpreender.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

A Lua cheia de 28 de março em Libra trará uma ótima notícia de carreira. A promoção ou proposta de nova vaga virá acompanhada de excelentes condições financeiras, garantindo mais estabilidade. Esse é apenas o resultado de muito esforço e empenho de sua parte nos últimos tempos. No começo de abril, a sua atenção se volta para a vida doméstica. É possível que você precise se mudar não só de casa, mas de cidade. Outro caminho é que seja necessário reformar para adequar sua casa para o home office. No dia 11 de abril, a Lua nova em Áries chega com muita motivação para iniciar um projeto. Entre os dias 15 e 16, os astros contribuem financeiramente para que você possa seguir seu plano. O fim do mês promete ser mais tenso para todo mundo. A Lua cheia do dia 26 de abril trará confusão, pois acontece em oposição a Urano, planeta das notícias inesperadas. Suas relações serão diretamente afetadas e você receberá informações que a deixarão chateada. Fique atenta.

Aquário (21/1 a 20/2)

Marte, planeta da ação, ainda está na sua casa do amor, sugerindo que abril é o mês ideal para tirar o foco apenas das suas funções e abrir espaço para o romance. O desenrolar dessa situação vai surpreender você. Talvez receba uma resposta inesperada ou ouça de amigos e familiares que há uma pessoa que desejam lhe apresentar – adie o físico por causa da pandemia, mas vá conversando pelas redes. Um projeto que enfatiza suas habilidades de comunicação finalmente se torna possível na Lua nova de 11 de abril, em Áries. Mais quatro planetas estão no signo, indicando que seu plano criativo impressionará muitos e tem potencial para crescer. Os melhores dias para assinar contratos são 15 e 16. Evite, apenas, cair em acordos cheios de promessas. A Lua cheia em Escorpião, no dia 26, deixará todos ao seu redor tensos. Não é hora de arrumar confusão, então fuja de armadilhas em conversas que possam levar a brigas. Cuide da sua energia.

Peixes (20/2 a 20/3)

Pisciana, você adora se envolver em atividades artísticas, mas parece que este mês precisará se concentrar em questões financeiras. A preocupação com dinheiro começa já em 28 de março, na Lua cheia em Áries. Contas e gastos inesperados vão preocupar você. Mas logo, na Lua nova de 11 de abril, novas oportunidades de ganho chegarão. É possível que você seja encaminhado para começar um projeto inovador que envolve tecnologia ou um aplicativo. Vai ser empolgante fazer algo inédito. Nos dias 15 e 16, o Sol se alinha com Júpiter, e surge a opção de entrar por um caminho profissional que renderá muito dinheiro. Não morda a isca de primeira. Antes, consulte pessoas da área financeira que lhe darão uma ideia mais realista do negócio. Se estiver precisando de um empréstimo, a data é boa para conversar com um membro da família. Marte em Gêmeos até o dia 23 aumenta as contas. A Lua cheia em Escorpião, no dia 26, será em oposição a Urano e deve trazer à tona uma notícia inesperada, que causará tensão.

O que você precisa saber sobre gravidez em tempos de pandemia