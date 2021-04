Previsão astrológica para sábado (17/4)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Família, passado, crianças, sentimentos e lembranças poderão vir à tona com a Lua passando a transitar em Câncer. Ótimo momento para demonstrar seu amor por aqueles que nos deram algo que jamais poderemos retribuir: nossa vida. Mesmo que já tenham partido, sua oração será certamente sentida. Que tal aquela mensagem? Uma ligação? Um bilhetinho? Você decide.

*Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.