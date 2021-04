Como a Lua nova em Áries afetará seu signo, segundo Susan Miller

A Lua entra em sua fase nova neste domingo (11), criando um momento propício para recomeçar novos hábitos e pensamentos, tirar do papel aquele projeto antigo e dar o primeiro passo para uma mudança.

Nesta fase, a Lua ilumina o horóscopo de cada signo de uma forma particular, influenciando e favorecendo áreas específicas de sua vida. Veja quais são elas para dedicar mais atenção nos próximos dias.

Confira as previsões de Susan Miller:

Áries (21/03 a 20/04)

Com a Lua e o Sol transitando em seu signo, você tem toda a energia que precisa para começar algo novo! O foco está sobre você e é um bom momento para apostar em um empreendimento ou relacionamento. Que tal investir em novos projetos para realizações futuras, como uma viagem, por exemplo?

Leia a previsão mensal para o seu signo

Touro (21/04 a 20/05)

Durante a Lua nova do dia 11, prepare-se para mudanças em sua carreira. Um novo e complexo trabalho se tornará sua responsabilidade e prioridade. Esteja mentalmente e fisicamente descansada para que este novo momento não se torne um fardo.

Leia a previsão mensal para o seu signo

Gêmeos (21/5 a 20/6)

A Lua nova iluminará seu setor de sonhos, o que significa que você terá novas oportunidades e a sorte como sua aliada para realizar aquilo que tanto deseja, principalmente na sua área profissional. Seus superiores vão estar ao seu lado e aberto para suas ideias. Os dias 15 e 16 terão uma energia especial.

Leia a previsão mensal para o seu signo

Câncer (21/6 a 21/7)

Sua vida profissional está sob total influência da Lua nova, que será vital para o seu progresso, garantindo um impulso nas finanças. Não tenha medo de mostrar suas habilidades, você ganhará reputação e atrairá os olhares de alguém superior que pode ajudar em seu crescimento.

Leia a previsão mensal para o seu signo

Leão (22/07 a 22/08)

A Lua nova do dia 11 será um recomeço. Você tem se sentido aflita por estar em isolamento, mas Áries te dará mais foco para seguir em novos projetos importantes para o seu futuro. Planejar é o primeiro passo para conseguir aquela vaga de emprego ou de estudo no exterior.

Leia a previsão mensal para o seu signo

Virgem (23/08 a 22/09)

Com a Lua nova do dia 11 em Áries, boas novas sobre a carreira podem aparecer. Apresentar e mostrar seu trabalho a diferentes públicos são ações essenciais e que trazem grandes chances para o seu futuro profissional.

Leia a previsão mensal para o seu signo

Libra (23/09 a 22/10)

A Lua Nova do dia 11 está em Áries, o seu signo oposto. Por isso, os relacionamentos vão ser impactados e pode surgir uma vontade deixar a relação mais séria. Aproveite para compartilhar suas vontades e sonhos.

Leia a previsão mensal para o seu signo

Escorpião (23/10 a 21/11)

Você pode sentir ainda mais vontade de mudar, principalmente na área profissional, com a oportunidade de projetos diferentes. A Lua nova do dia 11 é o momento perfeito para colocar em prática desejos deixados de lado ou ocultos há tempos. Áries indica que será desafiador, mas ao final do processo você verá o quanto foi libertador.

Leia a previsão mensal para o seu signo

Sagitário (22/11 a 21/12)

A Lua nova do dia 11 influenciará totalmente a sua vida amorosa, trazendo uma carga de carinho e comemorações. No entanto, você só deve ficar atenta ao sinais para saber interpretar se precisa encerrar ou começar relacionamentos. De qualquer forma, o futuro será diferente.

Leia a previsão mensal para o seu signo

Capricórnio (22/12 a 20/01)

A motivação da qual você precisava para encabeçar um projeto inédito virá com a Lua nova do dia 11, já que estará totalmente voltada para a sua vida doméstica. Com isso, pode surgir uma vontade de mudar de residência ou fazer aquela reforma tão necessária para adequar o seu lar às suas necessidades.

Leia a previsão mensal para o seu signo

Aquário (21/01 a 20/02)

Com a Lua nova do dia 11 em Áries, a sua criatividade estará em alta e um projeto que enfatiza suas habilidades de comunicação finalmente se tornará possível. Aposte nisso, pois os resultados serão incríveis! Seu plano criativo impressionará a todos e tem potencial para crescer.

Leia a previsão mensal para o seu signo

Peixes (21/02 a 20/03)

A Lua nova de 11 de abril trará algo inédito para as suas finanças, ou seja, uma boa oportunidade para colocar a vida financeira em ordem. Novas oportunidades de ganho estão ao seu alcance e você, provavelmente, será encaminhada para começar um novo projeto na área da tecnologia. Mantenha-se atualizada.

Leia a previsão mensal para o seu signo