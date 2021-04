Previsão astrológica para quinta-feira (8/4)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Intuição em alta. Os astros dão aquela força para sinalizar qual seu próximo passo. Não há coincidências e sim sincronismos acontecendo ao seu redor. Siga seu coração e se surpreenda com o que irá acontecer…

