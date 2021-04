Previsão astrológica para quinta-feira (1/4)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Com a Lua passando a transitar em Sagitário, seremos estimulados a cometer o “sincericídio”. Ou seja: ser sincera demais. Cuidado, porque muitos não estão preparados. Será importante lapidar suas palavras e verificar se as pessoas realmente querem escutar sua opinião.

*Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.