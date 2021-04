Previsão astrológica para domingo (18/4)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Que tal um programa em família? A Lua em Câncer incentiva o fortalecimento dos laços com que amamos, que queremos bem. Manifeste seu amor e carinho por meio de pequenos gestos, mensagens, palavras, carinho… E se essa fosse sua última chance para fazer isso? Pois pode ser, afinal, para morrer basta estar vivo…

*Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.

O que é mieloma múltiplo e como tratá-lo