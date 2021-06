Previsão astrológica desta terça-feira (29)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A sensibilidade continua em alta e os astros alertam: reforce a sua proteção pessoal e da sua casa. Escute mantras, queime incensos, faça ho’oponopono. Observe como está a energia das pessoas que mais convive e dos lugares que frequenta. Isso inclui trabalho. Muitas respostas podem surgir a partir dessa percepção.

* Por Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.