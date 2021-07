Previsão astrológica desta quinta-feira (8)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Alerta total: a Lua passa a transitar em Câncer e isso mexe com as nossas emoções (pode nos deixar muito sensíveis, carentes e até mesmo mais choronas). Resultado? Elas podem turvar a visão sobre pessoas e fatos. Tenha cautela. Nem tudo será como a primeira vista parece ser. Esteja atenta!

*Por Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.