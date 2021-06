Evento raro astrológico traz reflexão profunda para todos os signos

Não deu nem tempo de se recuperar do fim de Mercúrio retrógrado, que já temos mais dois planetas girando em movimento contrário também. Em um retrogradação rara, Júpiter e Netuno estarão juntos no signo de Peixes.

A última vez que essa dupla posição aconteceu foi em 1855 e a próxima será em 2188. Júpiter começou a entrar no ciclo no dia 20 de junho e fica até 18 de outubro, enquanto Netuno inicia o movimento neste sábado (26) e volta à direção de costume em 2 de dezembro.

Para CLAUDIA, a astróloga Vivi Pettersen (@viviastrologica) conta que esse evento traz uma reflexão profunda sobre nossa vida, em um aspecto geral. Segundo a especialista, o momento é propício para cuidarmos melhor do nosso emocional e das questões que nos impedem de nos expandir.

“Júpiter e Netuno retrógrados no signo de Peixes geram uma expansão para nossos processos internos. Peixes é o signo do inconsciente, da intuição, das artes, da ilusão. Netuno é o planeta regente natural de Peixes e que traz todos esses aspectos a esse signo. Já Júpiter é o planeta da expansão, da complexidade e quem rege as nossas crenças”, salienta.

Como o inconsciente vai ditar esse período, precisamos pisar em ovos. “Será necessário um cuidado maior com nossas ilusões e de tudo que, de forma inconsciente, a gente deseja”, destaca a astróloga, que também alerta: “Muito cuidado com o que desejamos, a vibração que emanamos nesse período estará mais sutil e propícia para a realização. Por isso, separe o joio do trigo, a realidade do que é ilusão.”

Ainda que o momento peça pés no chão, Vivi também conforta com um lado positivo do planetas retrógrados. “Não significa que o momento não seja propício para conquistas. Elas podem acontecer sim, só que devemos cuidar bastante do nosso lado interior para vivenciarmos tudo que precisamos”, ressalta.

Se você é artista, o período será frutífero para o seu trabalho.”Nossa criatividade estará mais ampliada, mas uma energia mais procrastinadora pode tomar conta. Será necessário encontrar o verdadeiro valor em cada situação, para se motivar cada vez mais”, orienta.