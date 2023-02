SAG Awards 2023: 5 maquiagens e penteados que amamos

Já mostramos que os looks do tapete vermelho do SAG Awards 2023 foram de tirar o fôlego – no entanto, não são apenas os belos vestidos e macacões que merecem ganhar os holofotes: as maquiagens e cabelos usados pelas famosas também estiveram impecáveis. Aqui, reunimos os 5 visuais que mais nos inspiraram.

O visual clássico de Cate Blanchett

Cate Blanchett apostou em uma maquiagem clássica, com pele muito bem preparada, sombra discreta, máscara para cílios e lábios em um tom suave de pêssego. Os cabelos foram finalizados em ondas apenas nas pontas, em um visual elegante.

O rabo de cavalo divertido de Amanda Seyfried

Amanda Seyfried apostou em um rabo de cavalo bem alto e volumoso, em um estilo quase de boneca. Na maquiagem, delineado gatinho e batom pêssego.

Os cílios destacados de Zendaya

Continua após a publicidade

Zendaya também optou por uma maquiagem discreta, com batom nude e esfumado clarinho. O toque especial veio dos cílios inferiores, que foram unidos em tufinhos que destacaram o olhar.

O semipreso de Ana de Armas

Ana de Armas investiu em um penteado semipreso, com um coque alto amarrado com uma fita e duas mechas frontais soltas para emoldurar o rosto. O make foi discreto, com sombra cintilante bem esfumada e batom rosado.

O batom vibrante de Jessica Chastain

Jessica Chastain combinou o magenta do vestido com o batom, e destacou os olhos com cílios postiços com canto alongado e delineado gatinho. Lindo e a cara do verão!