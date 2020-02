Truques para fixar o batom

O uso do lápis labial é essencial para uma boa fixação do batom

Foto: Dreamstime

Os lábios, como as sobrancelhas, são um elemento importantíssimo para emoldurar o rosto. Por isso, fixar melhor o batom é um ótimo truque para ter uma boca poderosa ao longo do dia. Siga então os passos sugeridos por Robert Tornambe, cirurgião plástico, autor do livro “A Fórmula de Cálculo da Beleza” (ed. Matrixa), e faça o cosmético durar por mais tempo nos lábios.

1. Antes de aplicar o batom, os lábios devem ter recebido uma camada leve de base e pó – eles formam o fundo neutro que vai segurar a cor por mais tempo e deixá-la mais fiel à cor da embalagem.

2. Agora, é a hora de usar o delineador para definir o formato da boca. Primeiro trace uma linha acompanhando o contorno externo dos lábios. Ele vai marcar o limite e impedir que o batom o ultrapasse.

3. Use o lápis de boca para criar uma ligeira camada e preencha a polpa dos lábios, espalhando delicadamente o produto. É mais um truque para ajudar a manter o batom fixo.

4. Para a maquiagem do dia a dia, a cor do lápis de boca deve ser a que mais se aproxima da tonalidade natural dos seus lábios.

5. Em seguida, espalhe o batom por cima do delineador, usando um pincel.

6. Depois, tire o excesso com um lenço de papel. Essa é a etapa mais importante, pois vai tirar o excesso de produto e ajudar a misturar o batom ao delineador. Assim, seus lábios vão ganhar um visual muito mais natural e a cor vai durar várias horas.

Dica: Se preferir, passe uma camada de pós compacto sobre os lábios e repasse o batom, retirando o excesso com o papel na sequência. Assim, ele também fica mais forte e fixo.