Os melhores ativadores de cachos para cabelos ondulados e cacheados

O ativador de cachos é ótimo para definir cabelos ondulados e cacheados. Esse produto estimula a curvatura natural, reduz o frizz e ajuda a controlar o volume. Com tantas opções no mercado, é difícil escolher a melhor. Para facilitar sua busca, selecionamos ativadores de cachos que realmente fazem a diferença.

Estes são os melhores ativadores de cachos

Ativador de cachos da Truss Compre agora: Beleza na Web - R$ 115

O ativador de cachos da Truss é ideal para definir tanto cabelos ondulados quanto cacheados, prolongando a forma dos fios. Além disso, sua fórmula bloqueia a umidade externa, ajudando a reduzir o frizz e garantir um acabamento impecável.

Ativador de cachos da Cadiveu Compre agora: Beleza na Web - R$ 26,25

O leave-in da Cadiveu proporciona ondas naturais e movimento leve aos fios enquanto hidrata. Com uma fórmula que oferece efeito duradouro, tratamento intensivo e proteção térmica de até 180ºC, ele garante cabelos bonitos e saudáveis, sem enrijecer ou ressecar.

Ativador de cachos da Magic Beauty Compre agora: Beleza na Web - R$ 64,90

Continua após a publicidade

Entre os produtos que ativam os cachos, o Curly Crush se destaca por nutrir, suavizar e adicionar brilho às madeixas. Além disso, é ideal para pentear os fios e garantir maciez às pontas.

Ativador de Cachos da Arvensis Compre agora: Beleza na Web - R$ 54,90

O ativador de cachos da Arvensis é outra opção para realçar seus fios. O produto oferece maciez, hidratação, proteção solar e térmica, sendo especialmente indicado para as curvaturas 2A, 2B, 2C e 3A.

Ativador de Cachos da K.Pro Petit Compre agora: Beleza na Web - R$ 78,90

Continua após a publicidade

O ativador K.Pro Petit é perfeito para crianças e adolescentes, proporcionando definição, hidratação e nutrição às curvas. Além de fortalecer os fios, protege contra danos e desgastes externos. Sua fórmula rica em óleo de coco e queratina oferece hidratação, nutrição e reconstrução da fibra capilar.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Assine as Newsletters CLAUDIA Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Assine as Newsletters CLAUDIA Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Continua após a publicidade

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.

Publicidade