5 dicas para sobrancelhas perfeitas

Com a tendência de sobrancelhas mais grossas, cheinhas e naturais, há cada vez mais produtos específicos para a área, que prometem o crescimento mais rápido dos pelos e a redução das falhas. Apesar de alguns deles realmente ajudarem, existem alguns hábitos e dicas simples que com certeza também ajudarão na conquista das sobrancelhas perfeitas. Confira 5 delas:

1) Penteie os pelos

Além de manter todos os pelos no lugar, principalmente para quem tem os fios enrolados ou crespos, o hábito de pentear as sobrancelhas todos os dias ativa a circulação da área e pode ajudar no crescimento. A escovinha também remove células mortas da região, que podem prejudicar o crescimento.

2) Siga o formato natural das suas sobrancelhas

Não tente fugir muito do formato natural das suas sobrancelhas, principalmente se for fazê-las sozinha. O ideal é sempre procurar um profissional que irá saber exatamente quais pelinhos tirar, mas se você for fazer em casa, retire apenas os excessos com a pinça, sem mexer no desenho. Retirar muitos pelos pode causar falhas que não voltarão a crescer.

Também não tente deixar as sobrancelhas completamente iguais e simétricas. Você pode tentar igualar um pouco os dois lados, mas mantenha a assimetria natural a fim de garantir a naturalidade do visual.

A linha e a pinça são os métodos mais indicados para as sobrancelhas. A cera é mais agressiva e pode causar irritações na pele da região dos olhos, que é muito sensível.

3) Espere o tempo certo para tirar

Os pelos em excesso incomodam e, por isso, muita gente tem o hábito de arrancar qualquer pelinho que esteja fora do lugar com a pinça, mas evite fazer isso e deixe-os crescer novamente. Aguarde de 15 dias a 20 dias para fazer todo o processo de novo.

4) Use produtos específicos para preencher

É essencial sempre usar produtos específicos para preencher as sobrancelhas com maquiagem. Muita gente recomenda usar até lápis grafite, mas eles podem causar irritações na pele e até fazer os pelos caírem, deixando falhas. Para garantir as sobrancelhas perfeitas, busque produtos como sombras, lápis ou máscaras coloridas para as sobrancelhas.

“Hoje existem vários tipos de produtos específicos para a sobrancelha, só depende de qual a pessoa vai se adaptar melhor. Eu sempre prefiro as sombras porque acho que fica mais natural e tem menos chances de ficar muito marcado”, explica a micropigmentadora Fernanda Lopes.

Para quem quer garantir um resultado mais duradouro, existem várias técnicas de micropigmentação que trazem resultados naturais e duram até um ano.

5) Limpe a área

Depois de um dia todo com maquiagem na sobrancelha, é muito importante retirar todos os resíduos e limpar bem a região, assim como o resto do rosto. A maquiagem pode entupir os poros e isso pode fazer os pelinhos caírem.

“Assim como com toda a maquiagem, é importante retirar os produtos da sobrancelha. Se a área não for bem limpa a pele pode ficar irritada”, conta Fernanda.

Ao limpar, tome cuidado para não fazer movimentos muito agressivos, que também podem resultar na queda. Utilize um algodão ou cotonete no sentido dos pelos e também evite esfoliação próxima às sobrancelhas.

