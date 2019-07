5 inspirações de makes coloridos para aquecer o inverno

Quem disse que a maquiagem de inverno precisa ser sóbria? Nesta seleção te ensinamos a ousar na época mais fria do ano com muita cor! Veja abaixo:

Dupla ação

Tons alaranjados quentes marcam o côncavo, dando profundidade ao olhar. Para um visual mais ousado, vale combinar com nuances complementares, como azuis ou verdes – tipo este menta.

Ingrid Vinas (Ford Models) usa brincos, Amaro; blusa, Animale

Efeito glacial

O delineado nem sempre precisa ser um gatinho preto. Atualize a cor e o desenho. “Fiz traços rentes aos cílios, respeitando o formato dos olhos, e os juntei em uma ponta bem saliente, pois valoriza o olhar e é atual, assim como o branco”, diz o maquiador Renato Mardonis, de São Paulo. Para alcançar o efeito, ele aplicou o produto em pasta com um pincel chanfrado. Quem não tiver prática pode apostar na versão em caneta.

Blusa, Mob, no OQVestir; brincos, Louis Vuitton

Meio a meio

O híbrido entre gráfico e esfumado garante modernidade sem exigir precisão no traço. “Suavize as bordas com um cotonete e capriche na máscara de cílios”, explica Renato. Rosados e avermelhados estão em alta. Pode apostar!

Patrícia Canola (Ford Models) usa blusa, Amaro; brinco, acervo CLAUDIA

Direto da provence

A família de violáceos, que vão do lilás ao roxo, é um bom começo para quem tem receio de se jogar nas cores. Vá de lavanda, que é suave mas não passa despercebida.

blusa, Market33; brincos, Luiza Dias 111

Noite estrelada

Experimente criar um visual marcante sem marrom lançando mão de cores intensas metalizadas, como este azul-marinho. “Aplique a sombra nos cantos interno e externo das pálpebras, deixando um intervalo no centro para ampliar o olhar. Suavize com um pincel fofo levando o produto para a linha dos cílios inferiores”, ensina Renato. Aplique uma camada de iluminador em todo o olho e está pronto.

blusa, Basiqy; brincos, FYI. Tudo no OQVestir

Leia mais: Como manter as cutículas hidratadas no inverno

+ Neste Dia do Batom, aprenda a fazer um natural em sua própria casa

Relacionamento abusivo: saiba se você está em um no podcast Senta Lá, CLAUDIA