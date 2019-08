6 tendências de decoração para 2020

O mundo da decoração está em constante mudança e como 2019 já está caminhando para o fim, já está na hora de pensar em 2020. E foi exatamente isso que a loja de departamento IKEA fez.

A famosa marca mostrou que está de olho na próxima temporada e divulgou seu novo catálogo revelando as inspirações que vão arrasar no próximo ano. Confira:

Cozinhas monocromáticas

As cozinhas brancas não estão na moda já faz um tempinho. E para 2020 não vai ser diferente. As cozinhas coloridas e monocromáticas vão chegar com tudo. A tendência será padronizar todos os móveis do cômodo em um único tom.

Padronagem disruptiva

Não importa em que lugar seja, as estampas vão ser um dos grandes destaques no próximo ano. Explore as mais diversas combinações de padrões. Lembre-se que nem tudo precisa ser igual e que os desenhos vão servir para complementar a decoração.

Paredes com colagens

Se você já é fã da gallery wall, então você vai amar esta tendência. Ao invés de pendurar quadros, crie uma composição com colagens. Fica muito mais divertido e descolado. Por que não montar uma parede de lambe-lambes para enfeitar toda a sala?

Tom sobre tom

Os ambientes monocromáticos vão continuar na moda, porém estarão presentes de uma maneira diferente. A dica é combinar a cor da parede com a das mobílias. O resultado fica chique e deixa o seu ambiente com uma cara completamente diferente.

Azulejos coloridos

Agora em versões mais coloridas e maiores, os revestimentos vão ser peça-chave em qualquer ambiente. Perfeito para criar um visual mais moderno no local, este material vai ser uma forte tendência e vai dominar toda a sua casa.

Quartos com humor

Algumas pessoas são do time que preferem um quarto iluminado e arejado, enquanto outras preferem um espaço mais escuro. A cor perfeita para representar estes moods é a berinjela. Ela, com certeza, irá marcar as paredes no próximo ano.

