As cores de batom que estão bombando neste inverno

A chegada do inverno pede uma maquiagem específica para os dias mais frios. E para tirar a cara de preguiça, nada melhor do que um batom para ficar com um carão.

Existem algumas tonalidades e texturas que combinam perfeitamente com o inverno. A equipe de CLAUDIA escolheu algumas que vão te ajudar a sair do comum e arrasar no make.

Confira 5 cores de batons perfeitas para o inverno:

Nude

Uma grande vantagem deste tom de batom é que ele é fácil de ser combinado com qualquer maquiagem. A dica é usá-lo quando o olho está bem colorido para criar um contraste legal

Gloss

Ele voltou com tudo e está fazendo o maior sucesso na boca das famosas. O gloss é perfeito para dar um “tcham” em qualquer batom. Agora dá para você personalizar seu próprio batom comprando apenas a cobertura gloss. O resultado fica super moderno e descolado.

Vermelho

Se tem uma cor que nunca sai de moda é o vermelho. Nada como um bocão bem chamativo para arrasar em qualquer lugar. Além de aparecer em tons variados, indo do tomate ao vinho, o batom vermelho é uma cor que fica ótima com o efeito aveludado (mate).

Metalizado

Para quem está em busca de um resultado bem diferente dos tradicionais, o metalizado é o ideal. Ele trás um brilho extra para o batom e deixa ele com uma cara totalmente diferente. Perfeito para usar em eventos noturnos.

Borradinho

Para quem gosta de um make mais natural, o batom borradinho, também conhecido como blurred lips é o pedido certo. Ele é perfeito para usar naqueles dias que pedem por um look mais confortável mas sem abrir mão do estilo.

Tenha em casa

Confira algumas opções de batons disponíveis no mercado para reproduzir as cores e texturas que estão bombando no inverno.

1. Batom Nars Powermatte Lip Pigment Duo Mini, Sepora, R$ 136*

2. Gloss Labial/Mini MAC, M.A.C., R$ 49*

3. Batom Soul Kiss Me Bomb Semimate Vermelho Escandaloso, Eudora, 25,99*

4. Batom Líquido Metalizado Faces, Natura, R$ 13,10*

5. Batom em pó Mark. Epic Lip, Avon, R$ 34,99*

