7 produtos para cuidar e arrumar as sobrancelhas

Apesar da (polêmica) sobrancelha fina estar de volta pelos revivals da estética dos anos 2000, eu sou do time que não mexe na espessura da minha tem anos. Gosto do visual com olhos bem marcados por esse contorno natural do rosto. Por isso, quando faço as maquiagens diárias, busco produtos que realcem bem a região, sem deixar com cara de procedimento estético. Para isso, há dois caminhos: os em gel, que basicamente organizam os pelos do jeito que você quiser (penteados, arrepiados, retos, desenhados) e os mantém ali durante um bom tempo, e os que possuem cores para preencher visualmente caso você tenha falhas ou poucos pelos.

24H Brow Setter, da Benefit

O meu queridinho de outros Carnavais é o 24H Brow Setter (R$ 179, na Época Cosméticos), da Benefit. Além da embalagem fofíssima, com estética vintage, ele possui um pincel de aplicação bem ergonômico, que direciona os fios.

Eyebrow Lipocils Expert, da Talika

O Eyebrow Lipocils Expert (R$ 329, na Beauty Box) funciona como um sérum para sobrancelhas, ajudando na proteção e crescimento dos pelos. O aplicador é ótimo para a dosagem do produto, com o pincel na ponta, e as cerdas fazem a mágica acontecer.

Diorshow On Set Brow, da Dior

Apesar do Diorshow On Set Brow (R$ 209), da Dior, também existir em gel (é lançamento da maison deste ano), fico encantada com a colorida pela naturalidade do resultado final. Ele é infundido com microfibras que dão volume e forma para a sobrancelha.

Pomada para Sobrancelhas, da Essence

Na mesma pegada, a Pomada para Sobrancelhas (R$ 38,90, na Beleza na Web) preenche e define com longa duração. O produto fica na base, que você rosqueia e aplica a dose que desejar com o pincel chanfrado.

BT Browshape, da Bruna Tavares

Esta lapiseira retrátil (R$ 59,90, na Época Cosméticos) tem manteiga de karité e cera de éster de jojoba, que hidrata e preenche novos fios. O pincel é um pouco maior (lembra uma escova de dente): isso ajuda bastante a espalhar com cuidado, dando uma leve esfumada.

Kybrow, da Kylie Cosmetics

Mais um kit da Kylie Cosmetics que vale testar. Esse aqui (R$ 229, na Sephora) une as duas propostas para ajeitar a sobrancelha: um gel que penteia e fixa os fios + um lápis retrátil com ponta bem fininha que vem com uma escova embutida.

Pó de Sobrancelhas, da Rare Beauty

A marca de beleza da Selena Gomez tem vários produtos ótimos, mas o Brow Harmony Shaping Duo (R$ 169, na Sephora) está entre os mais incríveis. O produto parece um duo de sombras, com pincel compacto que tem dois formatos para aplicação. Apesar da aparência de pó, o produto é bem cremoso, não esfarela e dura bastante tempo.

