Segredos para ter cílios de boneca

Para camuflar perfeitamente os cílios postiços, cole-os na raiz interna dos naturais

Foto: Divulgação

Eles podem aumentar o volume, deixar os fios mais longos, amendoar os olhos e até levantar o olhar. O primeiro passo na hora de comprar cílios postiços é observar os naturais e entender do que você precisa. Saiba para que serve cada tipo e escolha o seu sem erro.

Tipos de cílios postiços

Foto: Divulgação

1. Cerdas cruzadas

Misturam-se melhor aos fios naturais e dão mais volume (Postiços Simples, Klass Vough, R$ 9,50*)

2. Tufos

Podem ser colados entre os pelinhos, para preencher, ou nos cantinhos, para fazer um efeito gatinho (Tufos, Fing’rs, R$ 9,90*)

3. Cheio

Dá volume e reforça o contorno dos olhos. Quanto maiores eles são, mais longos podem ser os cílios (Cílios Intercalados Suave, Belliz, R$ 10,50*)

4. Curto nas extremidades e longo no centro

Deixa os olhos arredondados e levanta o olhar (Intercalados Suave, Belliz, R$ 10,50*)

5. Comprido no canto externo

É para quem tem olhos pequenos e juntos, pois alonga o olhar (Postiços Inteiros, Catharine Hill, R$ 17,10*)

6. Espaçado

Fica superdisfarçado porque se encaixa bem entre os cílios naturais. Indicado para quem quer aumentar a quantidade de fios e alongá-los (Naturais com Pontas, QVS, R$ 34,30*)

Passo a passo de aplicação

Foto: Divulgação

1. Meça o postiço na pálpebra e corte o que sobrar. Passe a cola na base e espere 15 segundos antes de aplicar.

2. Cole a base bem perto da raiz dos cílios naturais. O ideal é começar a colagem de fora para dentro.

3. Espere 30 segundos e pisque várias vezes para checar se estão bem colados e confortáveis.

Olhos de Twiggy

Recorra ao curvex e às máscaras à prova d’água para dar uma dose extra de drama ao olhar. Primeiro pince o curvex junto à raiz dos cílios superiores e espere alguns segundos: isso vai levantá-los. Em seguida escorregue o instrumento para o meio dos fios e pince novamente, desta vez para dar curvatura. Passe duas camadas da máscara de volume e outra da alongadora. Finalize penteando os cílios na direção do canto externo dos olhos para alongá-los. Para marcar os cílios inferiores, passe a máscara levemente com o aplicador no sentido vertical.

Sugestões de máscaras

Foto: Divulgação

1. O aplicador em formato canoa dá curvatura e levanta os cílios

(Rímel Luxo, Preto, Vinyx, R$ 10*)

2. Cerdas curtas e grossas depositam maior quantidade de produto nos fios e garantem mais volume

(They’re Real, Benefit, R$ 78*)

3. O formato redondo permite passar máscara em todos os fios, até nos menores

(Phenomen’eyes, Givenchy, R$ 128*)

4. Hastes longas e juntas penteiam e alongam os cílios

(Lash Galore, Beauty Addicts, R$ 65*)

*Preços pesquisados em fev/2012