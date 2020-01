Produtos de beleza que economizam seu tempo

1. Novos modeladores de cachos

Foto: Divulgação

A nova versão do modelador enrola as mechas dentro da cabine e apita quando estiverem prontas, o que evita fios queimados e acelera o processo de modelagem. Os aparelhos vêm com opção de diferentes formatos de cachos.

1. Modelador de cachos Conais, Polishop, R$ 599,86*

2. MiraCurl, Babyliss, R$ 239,90

2. Delineador adesivo

Foto: Divulgação

O delineador adesivo vem em uma cartela e é só colar rente aos cílios superiores, com as pálpebras limpas. Dessa forma, as horas perdidas tentando acertar o traço são evitadas. Ele pode vir em diversos formatos, dos mais clássicos aos mais artísticos.

1. Delineador adesivo, Bijoux de Pele, R$ 9,90*

2. Delineador adesivo, Mily Make Up Boutique, 22* Euros

3. Curvex aquecido

Foto: Divulgação

Lembra aquele velho truque de aquecer o curvex com o secador, para deixar os cílios mais curvados? Com a versão aquecida essa etapa pode ser pulada, sem perder o efeito nos cílios ou risco de se queimar.

1. Curvador de Cílios Heat Curl, Dior, R$ 169*

2. Curvador de Cílios Heated Eyelash Curler, Talika, R$ 133*

4. Adesivo de unhas

Foto: Divulgação

Para quem não tem habilidade com nail art ou deixa para fazer as unhas na última hora antes da festa, a versão adesiva pode ser de grande ajuda. A aplicação é fácil e tem a vantagem de não lascar.

1. Nail Dress, First Kiss, R$ 14,90*

2. Adesivo de Unhas Tenshi, Passe Nati, R$ 15*

5. Removedor de esmalte em pote

Foto: Divulgação

Além de serem enriquecidos com agentes hidratantes (como o óleo de argan), que diminui a agressão às unhas, são mais práticos que o velho algodãozinho embebido. Dá para levar na bolsa nas horas de emergência e não deixa os dedos borrados.

1. Removedor de esmalte Fast Remover, DNA Italy, R$ 10,80*

2. Removedor de Esmaltes com Argan, Studio 35, R$ 12,90*

6. Hastes flexíveis demaquilantes

Foto: Divulgação

Para limpar pequenos borrões, acertar o contorno do batom e até deixar o traço do delineador simétrico, o melhor é usar um pequeno pedaço de algodão com demaquilante. Esta versão já vem pronta.

1. Haste flexível removedora de maquiagem, Océane Femme, R$ 15,90*

2. Hastes demaquilantes Targeted Eye Remover Swabs, Sephora Collection, US$ 9*

7. Escovas rotativas

Foto: Divulgação

Essa versão hi-tech facilita a escovação. É só posicioná-la na mecha que será alisada, ligar e a escova evita que você tenha que fazer movimentos rotacionais com as mãos. Ela também pode poupar seu tempo quando o objetivo é só retocar a escova do dia enterior.

1. Escova Rotativa Red Hot, Lizz, R$ 79,90*

2. Escova Rotativa Turbo Ion 2000, GA.MA Italy, R$ 199,90*

*preços pesquisados em julho/2014