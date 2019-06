4 dicas essenciais para manter os cachos bonitos e saudáveis

Os cabelos cacheados estão voltando com tudo. Depois de muitos anos de protagonismo das madeixas lisas, muitas mulheres começaram a assumir os fios ondulados.

Mas manter a beleza e a saúde do cabelo cacheado requer cuidados específicos e atenção especial. Por isso, separamos quatro dicas super importantes e essenciais para manter os cachos definidos e saudáveis. Confira:

1. Hidratação é primordial

Manter os fios hidratados é essencial para qualquer tipo de cabelo, mas as cacheadas devem dar ainda mais atenção à hidratação. “Os cachos têm pouca umidade e tendem a ficar arrepiados, por isso sua necessidade de hidratação é maior do que a dos cabelos lisos”, explica Armando Bessa, hairstylist e especialista em visagismo 3D.

Hoje, já existem produtos específicos para os cabelos cacheados. Além de shampoos, condicionadores e cremes apropriados, o processo pode ser potencializado com óleos essenciais de abacate e argan, por exemplo.

“É possível misturar estes óleos a um outro creme para fazer a umectação, pois eles formam espécie de máscara emoliente para os cachos”, sugere o profissional. Contudo, a mistura deve ser aplicada apenas no comprimento e ponta para evitar que a raiz fique oleosa.

Além disso, Bessa destaca que é necessário evitar aplicar os óleos diretamente nos fios. “Quando aplicado com frequência, os óleos criam uma crosta de difícil remoção que pode prejudicar a aderência de outros procedimentos, como a coloração”, aponta.

Babosa também é uma opção para a hidratação, podendo ser usada de forma pura nos cabelos até duas vezes na semana.

2. Defina um cronograma capilar

Manter um cronograma capilar nada mais é que criar uma agenda de cuidados com os fios para mantê-los saudáveis. Basicamente, a pessoa deve intercalar três tratamentos, que são hidratação, nutrição e reconstrução, no decorrer das quatro semanas que formam o mês.

Bessa explica que, para entender como esta programação deve ser feita, é preciso identificar as vitaminas que estão em baixa no cabelo. Para isso, deve ser feito um teste de porosidade: basta colocar um fio solto em um copo d’água. Se ele boiar, está faltando hidratação. Caso ele afunde, é necessária reconstrução. Agora, se o fio não boiar ou afundar, é indício de falta de nutrição.

“O ideal é que sejam feitas oito hidratações, seis nutrições e uma reconstrução por mês”, explica o hairstylist. “Porém, a proporção pode variar de acordo com as necessidades de cada pessoa. Por exemplo, se os fios carecem de nutrição, é possível reduzir uma hidratação e adicionar uma máscara de nutrição.”

O especialista ainda ressalta que é importante ter um cuidado maior com os produtos de reconstrução, que são fortes e podem ser utilizados, no máximo, a cada quinze dias. De modo geral, os tratamentos devem ter intervalo de dois dias.

3. Corte seu cabelo em camadas

O corte do cabelo é outro ponto importante para manter a beleza e a saúde dos cachos. É essencial que ele seja feito em camadas, com a base reta e levemente repicado, fornecendo volume e movimento.

“Fios cacheados não devem ser desfiados porque isso aumenta a chance de ficar ouriçado”, recomenda Bessa.

4. Durma com touca ou fronha de cetim

É possível cuidar das madeixas até na hora de dormir! Para impedir o frizz, é importante que se deite com uma touca ou fronha de cetim cobrindo os fios. Para os cabelos compridos, um coque preso com uma faixa do tecido é uma opção.

Vale lembrar que a aplicação de protetores térmicos é imprescindível ao utilizar o secador, chapinha ou babyliss, pois estes aparelhos ressecam e quebram a fibra capilar.

