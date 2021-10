Penteado que é febre, as box braids se adequam a todos os estilos e gostos

Não há como negar, as box braids se tornaram uma febre! É quase que impossível sair na rua ou entrar nas redes sociais sem se deparar com alguma anônima ou conhecida que aderiu ao visual.

Relacionada às raízes africanas, esse estilo de trança, que se caracteriza pelo seu aspecto soltinho, além de ser um resgate de ancestralidade para as mulheres negras, também é uma forma de proteger os fios ou de tornar o big chop das crespas e encaracoladas mais fácil e prático.

Converse com qualquer trançada ou trancista sobre como é aderir às box braids e receba como resposta que esse é o penteado mais atemporal e versátil que você irá conhecer!

Tem interesse em aderir às box braids ou quer saber como customizá-las e fazer com que elas se adequem ao seu perfil ou ocasião? Confira algumas inspirações da CLAUDIA:

Curtas ou longas?

Há mulheres que se identificam com os cabelos mais longos, enquanto outras não abrem mão do clássico curtinho. O bom é que as box braids se adaptam a todos os gostos! Desde o clássico channel até as tranças longas que ultrapassam a altura da cintura, quem manda no comprimento do seu penteado é você.

Atenção: caso opte pelas tranças mais cumpridas, certifique-se de permanecer com as box braids apenas pelo tempo indicado (no máximo três meses). O peso das tranças pode danificar os fios e o couro cabeludo.

Micro x Max

Fininhas para um efeito maior de preenchimento ou grossas e robustas, as box braids ficam ótimas em qualquer medida! Você ainda pode optar pela forma mais comum das tranças, que são as de espessura média.

À risca

Como repartir o cabelo é algo muito pessoal para as mulheres e cada uma tem a sua preferência. Se você é daquelas que acha cringe usar o cabelo repartido na lateral, você pode optar por uma repartição no meio. Agora, se você é daquelas que ama o efeito franjão da repartição lateral, se joga!

Efeito caracol

Mesclar mechas de cabelo ondulado com as tranças se tornaram nos últimos tempos a MAIOR tendência para as box braids e tem sido a aposta da maioria das famosas, influencers e mulheres no geral. O efeito é dado por estas partes do cabelo sintético que ficam soltas e onduladas. Elas podem ficar espalhadas por todo o cabelo ou podem ser feitas só nas pontas. Sobre a cor, você escolhe! Ela pode ter a mesma cor da fibra usada no restante do cabelo, como podem ser coloridas. Fica um charme!

Textura? Amo!

As box braids texturizadas são para quem quer dar às tranças propriamente ditas um efeito ondulado, sem mechas soltas pelo meio, como vimos anteriormente. Esse efeito é criado pela forma como elas são “seladas”.

Com as tranças soltas finalizadas, tranças maiores são feitas. Depois, basta finalizar o cabelo – o que geralmente é feito passando levemente a chapinha ou mergulhando na água quente.

Após este passo a passo, as tranças maiores são desfeitas e as box braids ficam com essa textura. Ela pode ser feita no cabelo todo ou apenas nas pontinhas!

Pérolas, anéis, contas…

As box braids por si só já são um charme, mas quando ornamentadas, elas ganham um aspecto ainda mais belo e singular. A forma como você “decora” as suas tranças dependerá muito do seu estilo. O que não pode é ter receio!

Lenços, turbantes e chapéis

Além dos ornamentos, as tranças combinam (e muito!) com acessórios que usamos com frequência em penteados comuns para que eles ganhem um toque mais estiloso. Seja um lenço, um chapéu ou até mesmo um turbante para aderir ao estilo mais afro, tudo combina!

Cores e mais cores

Engana-se quem pensa que box braids são apenas pretas ou da cor natural do cabelo. Você pode se surpreender ao brincar com fios coloridos, afinal, as cores que usamos dizem muito sobre nosso estilo e modo de ver o mundo. Que tal abandonar o comum e se jogar no colorido?

Penteados

Coque, rabo de cavalo, coque duplo ou em apenas metade do cabelo… A praticidade e versatilidade das tranças é enorme! Escolha o seu visual preferido ou combine-o com a ocasião e evento. Dos penteados mais despojados aos mais formais, as box braids cumpre com todos os protocolos.

