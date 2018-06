7 xampus hidratantes para tratar o cabelo durante o banho

Nem só de condicionador, máscara e leave-in se faz um cabelo hidratado: para vencer o ressecamento, tanto do comprimento quanto das pontas, é preciso começar a atacar o problema já durante a lavagem. Com os produtos certos, as mechas ficam limpas, mas sem perder a umectação natural.

Confira algumas opções:

Com queratina. Keratin Repair, Pantene. R$28*

Com óleo de coco e cúrcuma. Ritual de reparação, Nutritive Secrets, Dove. R$17*

Com extrato de Sacha Inchi, gel de aloe vera e extrato de cactos. All Soft Mega, Redken. R$108*

Com peptídeos reparadores. BC Bonacure Repair Rescue, Schwarzkopf Professional. R$72*

Com vitaminas E e F, óleo de gérmen de trigo, óleo de semente de algodão e óleo de amêndoas. Ultra Hidration, Truss. R$79,90*

Com Ômega 6 e extrato de amla (planta da Índia conhecida por estimular o crescimento dos fios). Terapia dos Óleos Indianos, Nativa SPA, O Boticário. R$35,90*

Com óleo de coco e glicerol. Nutrifier, L’Oréal. R$95*

*Preços pesquisados em junho de 2018.