Tranças afro: ideias, dicas, preço, tutorial e tudo que você precisa saber

É natural para quem tem os fios cacheados ou crespos um dia se olhar no espelho e pensar: que tal uma trança? Nos dias quentes de verão, em que há momentos que queremos diminuir o volume ou facilitar o cuidado nas praias e piscina, o que fazer com os cabelos sempre se torna uma grande questão, que em geral, finalizamos com uma solução: as tranças afro. Se você ainda não passou por isso, fique tranquila, a qualquer momento esse pensamento passará por sua mente, pode ter certeza!

As tranças afro possibilitam à usuária (ou usuário) um visual deslumbrante prático. Além disso, as tranças são símbolo da força da mulher negra em todo o mundo e, consequentemente, a quem adere ao visual é transmitida essa força e resistência. Há uma afirmação da identidade negra, como defendeu a repórter Tábata Poline, da Globo Minas, em seu Twitter:

Usar tranças em jornal aberto não é questão de estética. É afirmação da nossa identidade, da nossa luta. Hoje, fiz isso. Gratidão às que vieram antes abrindo caminho. E que eu seja ponte para as que estão por vir. Seguimos rumo ao topo! ✊🏾 pic.twitter.com/0MSg2FBUSt — Tábata Poline (@tabatapoline) January 16, 2021

Bom, agora que você já sabe toda a valorização da identidade negra que há por trás das tranças, confira algumas das famosas, de idades variadas, que fazem uso do estilo:

Se você chegou até aqui e está decidida a fazer tranças no seu cabelo, confira algumas coisas que você precisa saber.

1- Cuide dos seus cabelos antes de aderir às tranças sintéticas

As tranças em geral duram até 3 meses, então será por esse período que seus fios ficarão sem hidratação. Por isso, antes de dar o passo de trançar seu cabelo, hidrate-o, para que ao final, quando for tirar as extensões, ele ainda esteja saudável. Afinal, uma pessoa com o cabelo hidratado não quer guerra com ninguém.

2- A higiene das tranças é diferente da lavagem dos cabelos normais

Se mal cuidadas, as tranças podem adquirir mau cheiro, mas a lavagem não deve ser feita como a dos cabelos em sua forma natural. O recomendável é diluir o shampoo na água e ir borrifando ou passando somente na raiz do cabelo. Quando começar a espumar e você for enxaguar para retirar o produto, deixe que a espuma escorra até as pontas, lavando assim as tranças sem acumular resíduos.

3- Se prepare para viver um dia de salão

Sim, as tranças demoram para serem feitas, em geral um dia todo, dependendo muito do comprimento que escolher, que varia do chanel ao comprido. Por isso, o indicado é escolher um bom profissional que trabalhe em um lugar em que você se sinta bem.

4- O custo

Se tem uma coisa que determina o que vamos fazer ou não com nosso cabelo é o custo! No caso das tranças afro, o preço varia em média de R$150 a R$350. Tudo depende da quantidade de tranças e do comprimento determinantes para o uso do cabelo sintético, que é o material a ser comprado pelo especialista. Mas, vale a pena pensar. Já que o uso das tranças será por um período considerável, compensa sim gastar esse dinheiro!

5- Existem 3 principais tipos de trança e as cores e estilo quem decide é você

A trança nagô é enraizada até metade da cabeça, indo em direção à nuca, e é complementada com tranças soltas. É um tipo de penteado para quem gosta de fazer desenhos diferentes com o cabelo.

As box braids são as traças soltas e são destaque para quem quer usar o cabelo com cores próximas ao natural, colorido ou ombre hair. Esse estilo permite os mais diversos comprimentos e penteados, como o rabo de cavalo, coque, meio coque, entre outros.

Por fim, as twists, que se diferenciam dos outros estilos desde a sua produção. Em vez de 3 mechas, a twist usa 2 mechas de cabelo, o que dá uma aparência de “tornado”.

Já está convencida? Então marque com um profissional e não tenha medo de ousar. Mas, caso queira se aventurar sozinha, confira este tutorial e se reinvente: