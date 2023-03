Paris Fashion Week: Olho esfumado e acessórios de cabelos se destacam

A temporada de inverno das semanas de moda 2023 chegou ao seu destino final: Paris Fashion Week. A capital francesa é palco dos desfiles até dia 7 de março, próxima terça-feira. Com alguns dias de evento, temos muita coisa para prestar atenção e o nosso objetivo aqui é a beleza das passarelas, maquiagem e penteados.

Dior, Saint Laurent, Balmain e outras marcas apostaram em olhos dramáticos – tanto no esfumado quanto nos cílios. Fios glossy, coques criativos, chapéus e adornos nas madeixas brilharam no quesito cabelos. Nada de messy hair, tudo estava bem controlado neste setor. Abaixo temos cinco visuais que se destacaram na semana de moda de Paris.

Olhos esfumados da Dior

A dupla de maquiadores Maria Grazia Chiuri e Peter Philips criou um look com um olhar quase magnético para a Dior. Um smokey eyes forte, esfumado e bem único. O desfile fez uma homenagem às mulheres incríveis, Catherine Dior, Édith Piaf e Juliette Gréco, e a ideia era que a maquiagem refletisse isso. Além do olhar matador, a Dior também se destacou pelas tiaras nos cabelos das modelos, que iam do clássico ao opulento.

Adornos futuristas na cabeça

O glossy hair ganhou uma nova camada no desfile da Off-White. Completamente futurista, a grife de Virgil Abloh trouxe uma experiência lunar à Paris. Com o nome de Lunar Delivery, o desfile tinha um cenário meio Star Wars com Mad Max: Estrada da Fúria. A maquiagem das modelos, que contou com Naomi Campbell no time, era bem clean, deixando os holofotes para os cabelos, bem rentes e cheios de adornos que, no caso, eram engrenagens. Quer estética mais Mad Max que essa?

O coque chiquérrimo da Balmain

Acessórios de cabelo podem ser considerados um dos hits dos primeiros dias da Paris Fashion Week. Dior, Off-White e Balmain que o digam. Olivier Rousteing, diretor criativo da maison, trouxe peplums, laços, ombreiras pronunciadas e cintura marcada para a coleção de inverno. Essa estética é uma referência ao perfume Jolie Madame, criado pelo fundador da grife, Pierre Balmain, no final da década de 1940. Esse ar clássico também estava no cabelo das modelos, com o penteado retrô criado por Sam McKnight, uma versão repaginada do coque nó. A passarela também contou com moicanos de pedrarias e a sobrancelha descolorida – trazendo uma bom contraste com o visual atemporal das roupas.

Cílios coloridos

Em Milão, os cílios coloridos da Prada foram uma sensação, em Paris essa tendência pegou e ainda mais extravagante. A Undercover usou o efeito puffer nas roupas e nos olhos das modelos, carregados de cor e gigantes, como as flores estampadas nos casacos. Os cílios pareciam plumas vibrantes.

Tranças embutidas frontais

Leonard Paris trouxe os cabelos das modelos soltos, com tranças embutidas frontais, combinadas ao esfumado em dourado e preto. Um visual fácil de reproduzir, e que pode ser uma ótima pedida para a temporada de outono.