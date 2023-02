Milan Fashion Week 2023: as tendências de maquiagem dos desfiles

Depois de Copenhague, Nova York e Londres, a maratona das semanas internacionais de moda continua! No momento, está acontecendo a Fashion Week de Milão, que começou dia 21 de fevereiro e vai até 27, e a próxima cidade é Paris. Além das roupas, outro destaque das passarelas são as tendências de maquiagens dos desfiles. Eis o nosso foco aqui!

As grifes italianas, Fendi, Gucci, Prada e Moschino usaram e abusaram de peles naturais entre as modelos. Peles reais, sim, e com textura. Nesta temporada, tivemos cílios coloridos, bem fluffly, delineados flutuantes e detalhes minimalistas, como uns gatinhos discretos. Veja abaixo os destaques:

Cílios em tons pastel

A Prada foi a favor do menos é mais na beleza das modelos. A responsável pela maquiagem foi a Pat McGrath, que combinou uma pele viscosa com cílios volumosos pastel. A marca desfilou uma coleção de outono/inverno bem funcional e chique, com cardigãs, saias lápis, ternos elegantérrimo e agasalhos de lã.

Punk surrealista

A obra de Dalí, A Persistência da Memória (The Persistence of Memory), foi uma das inspirações.

O estilista Jeremy Scott trouxe o surrealismo de Salvador Dalí combinado com a moda punk para a Moschino. A obra de Dalí, A Persistência da Memória (The Persistence of Memory), foi uma das inspirações. As roupas ganharam linhas onduladas e referências punk, com muito volume e cores fortes. Não só os adornos nas cabeça, mas toda a estética remete à Vivienne Westwood, a mãe do punk.

Em contraponto, a maquiagem das modelos tinha uma pegada fresh, apenas com um puxadinho gatinho nos olhos, boca levemente acetinada e um blush suave nas maçãs do rosto.

Delineados inferiores

Os delineados gráficos apareceram nas passarelas e entre as convidadas do Fashion Week de Milão. As modelos da marca Philosophy Di Lorenzo Serafini surgiram com um traço flutuando na marca inferior dos olhos, bem discretinho.

A N21 também trouxe um delineado invertido, feito abaixo da linha d’água, mas em uma versão esfumada.

Sombra com efeito molhado

A Etro trouxe olhos escuros, com sombra com efeito molhado acompanhada de cílios postiço e iluminador no canto interno dos olhos – uma beleza possível fora das passarelas!

Delineado bold



E, claro, o delineado gatinho bold – aquele com traço bem grosso – também marcou presença. A ANTEPRIMA apostou no estilo com o restante do make bastante neutro, deixando o foco totalmente para os olhos.