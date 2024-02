O que é bom para queimadura de sol? Dermatologista responde

Praia, piscina, bloquinhos de Carnaval, calor…ah, que delícia o verão, não é? Isso tudo, no entanto, nem sempre acaba bem: basta exagerar um pouquinho na exposição (ou vacilar na hora de reaplicar o protetor solar) para acabar com a pele vermelha e ardendo. Na busca por alívio, acabamos tentando de tudo. Mas, afinal, o que é bom para queimadura de sol? Vamos juntas descobrir a resposta.

“A queimadura ocorre devido ao excesso do sol que atinge não só as células da pele, mas também suas estruturas, como vasos, glândulas e fibras de colágeno e elastina”, comenta Denise Steiner, dermatologista e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, em coluna para a CLAUDIA.

É claro que o ideal para a saúde da pele é evitar as queimaduras solares, mas sabemos que nem sempre é possível. Uma vez que o estrago já foi feito, o que podemos fazer? Paola Pomerantzeff, dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, traz dicas para aliviar as queimaduras de sol. Veja só:

Queimou? Comece resfriando a pele

Uma das principais sensações após a exposição prolongada ao sol é a irritação ou ardência da pele, que vem acompanhada de um aspecto avermelhado. Não há pior sensação do que a pele ardendo ao ponto de não poder encostar na superfície da roupa (ou da cama).

Continua após a publicidade

Para isso, a dermatologista recomenda começar com banhos frios e compressas geladas na pele, com o objetivo de resfriar a área.

“A temperatura fria do banho ajuda a abaixar a temperatura da pele queimada e alivia a sensação de calor e queimação. Se a queimadura for localizada em uma área menor, compressas frias podem ser feitas com chá gelado de camomila, por exemplo”, recomenda.

Qual produto passar para queimadura de sol?

Quando o assunto é produtos para aliviar as queimaduras, o recomendado é aplicar cremes e pomadas específicos para essa finalidade, geralmente com ingredientes como Aloe Vera, Cânfora e Camomila.

Continua após a publicidade

“A hidratação da pele queimada está comprometida. Por isso, repor é muito importante. Evite cremes com álcool que podem irritar, arder ou ressecar ainda mais a pele”, coloca Paola.

Agora, se o ardor vier acompanhado de febre, calafrios, dores de cabeça e bolhas, a dermatologista diz que o ideal mesmo é buscar um médico, que poderá prescrever cremes mais fortes.

Quando usar anti-inflamatórios?

Se o caso for mesmo apenas de ardor, ela deverá diminuir após o resfriamento da pele e a boa hidratação com os ingredientes certos. No entanto, existem casos em que a dor é muito intensa, e mostra que o problema foi além.

“A queimadura solar causa uma reação inflamatória na pele, e a dor piora a inflamação. Por isso, é importante a analgesia se a dor for intensa, e nesse caso, anti-inflamatórios ou analgésicos podem ser prescritos por dermatologistas ou clínicos”, revela a dermatologista.

Beber água também ajuda

E não é porque você aplicou o hidratante que a necessidade de hidratação acabou, é necessário fazê-la também de forma oral.

“Beba muita água para se manter hidratado e ajudar a hidratar a pele de dentro para fora. Geralmente, quando há queimadura solar, há perda de líquidos e pode haver desidratação”, coloca a profissional.

Então, já pega a garrafinha e começa a se hidratar.

Continua após a publicidade

Evite uma nova exposição solar

Pode parecer algo evidente, mas você não pode negar que depois de uma queimadura na praia, você já botou o biquíni e foi mais uma vez logo no dia seguinte. Se a ideia for se expor mais uma vez, todo o cuidado é pouco!

“Prefira locais arejados e frescos, com temperaturas amenas. Evite ficar exposto ao sol até que a queimadura esteja totalmente resolvida”, reforça Paola.

Mas, para as próximas vezes, o ideal é sempre prevenir e não aliviar: Use protetor solar FPS mínimo 30, chapéu, sombra e água fresca!

Continua após a publicidade