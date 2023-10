Óculos de sol: dicas para escolher o par perfeito para o verão 2024

30 out 2023, 10h27

Por Julia Ribeiro 30 out 2023, 10h27

O verão está quase aí e sabemos que já começa a bater a vontade de pensar nos looks das férias e, provavelmente, comprar uma coisinha ou outra para compor o armário na estação mais quente do ano. Um item indispensável? O óculos de sol, claro!

E se você está em busca de lentes novas para chamar de suas, mas não sabe em qual estilo investir, a gente te ajuda! A consultora de imagem e estilo, Bruna Guadaim, tirou todas as nossas dúvidas e conta o que vai estar em alta na temporada de verão 2024.

Anos 2000 estão com tudo também nos óculos de sol

Não é nenhuma novidade que os anos 2000 voltaram e, ao que tudo indica, eles vieram para ficar. Um óculos que seja a cara da década é uma boa pedida para quem quer experimentar algo novo.

“Os com lente translúcida e coloridos eram febre nos anos 2000 e voltaram com tudo”, comenta Bruna. A especialista ainda relembra que os coloridões são uma releitura dos óculos dos anos 1970, então vale, sim, apostar em shapes que lembram a década.

“Nas cores, a gente vê amarelo, azul e o rosa, ainda na onda do Barbiecore.” Aposte!

Formas geométricas em alta

Hastes grossas e formas geométricas duras também são uma pedida das boas: “Escolha os de acetato bem bold, com lentes retangulares ou quadradas.”

Óculos gatinho

Um clássico é um clássico por um motivo e o óculos gatinho promete continuar fazendo muito sucesso! “É a vez dos mais puxadinhos pra cima. Quanto mais gatinho, melhor”, sugere.

Como escolher o óculos de sol perfeito

“O mais importante é você identificar o que você gosta de usar no dia a dia, o seu estilo”, Bruna pontua.

“O óculos é um acessório que muitas vezes se usa com mais de uma roupa e pode ser o ponto que traz o toque de tendência e modernidade para o vestuário. Ou você pode optar por óculos mais clássicos, que harmonizam com o seu armário.”

Quando o assunto é formato do rosto, lembre sempre que o ideal é o óculos ficar confortável, ficando firme e caindo bem na ponte do nariz e, se quiser levar as regrinhas ao pé da letra, evite que ele ultrapasse a linha da sobrancelha.