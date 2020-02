O esmalte de Passione

Detalhe das unhas de Stela

Foto: Divulgação / Rede Globo

A personagem Stela, interpretada por Maitê Proença, na novela Passione, da Rede Globo, só desfila com esmaltes cobiçadíssimos! Nos últimos capítulos da novela das oito, o eleito foi um tom de rosa com nuance violeta. Ele é cor Plum Baby com cobertura verniz, da Revlon, e sai por R$ 20,00*.

Veja algumas opções para você ficar com o estilo idêntico ao da loira!

1. Cor Frapê de Uva com tom vibrante, da Dote, sai por R$ 2,00*

2. Cor Rosa-Floral é chique e discreto, da Colorama, sai por R$ 2,15*

3. Penélope é ideal para sair à noite, da Risqué, sai por R$ 2,70*

4. Cor Balada tem nuance uva, da Mohda, sai por R$ 1,95*

*preços pesquisados em Julho/2010