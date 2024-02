Novo gel capilar vegano é aliado das tranças e Baby Hair

Cada vez mais mulheres resgatam as tranças, que, mais do que um penteado, podem ser consideradas um resgate da ancestralidade.No entanto, mantê-las bonitas e bem cuidadas depende de uma série de fatores, incluindo o uso dos produtos corretos. Para ajudar, a Embelleze acaba de lançar o gel capilar “Cola Comigo”, perfeito para penteados, manutenção dos trançados e até para fazer o Baby Hair sem colocar em risco a saúde dos seus fios.

O produto da família Novex Santo Black Poderoso é vegano, produzido sem teste em animais, livre de parabenos, silicone e petrolato.

Com fórmula não oleosa, ele não pesa nos fios e garante uma fixação de até 12h. Ele ainda é enriquecido com óleo de Baobá e Vitamina E, tendo sido pensado para substituir o gel para fixação, que pode danificar os cabelos e couro cabeludo.

Como usar?

Usar o “Cola Comigo” é bem fácil: basta aplicar uma pequena quantidade do produto com a ponta dos dedos ou com a ajuda uma escovinha macia. Em seguida, é só modelar no formato desejado, fazendo movimentos circulares ou alinhando os fios junto ao restante do cabelo.

Afinal, o que é baby hair?

O “baby hair” são aqueles fios novos, mais finos e curtos, que crescem no início do couro cabeludo, e que, às vezes, são confundidos com frizz.

Para incorporar esses fios ao restante do cabelo, as mulheres começaram a estilizá-los e fazer penteados especiais, reunindo esses fios juntos à pele. Assim nasceu a técnica chamada de Baby Hair, que foi sucesso nos anos 1990, e, agora, voltou com tudo.

Onde comprar o capilar “Cola Comigo”

Com valor sugerido de R$17,90, o Gel Capilar Cola Comigo Novex Santo Black Poderoso está disponível em perfumarias de todo o país, e também através do site da Embelleze.