Unhas decoradas não precisam ser complexas e cheias de informação! Se você não tem muita habilidade, ou só gosta de um visual mais clássico e clean, saiba que é sim possível sair da esmaltação tradicional sem precisar abrir mão do seu estilo – ou mesmo acabar com os dedos todos borrados. Aqui, separamos 8 nail arts elegantes e fáceis de fazer para dar os primeiros passos.

Unha decorada com pontinho colorido

Mesmo sendo bastante sutil, esta nail art traz certo impacto e personalidade, não é? Para fazer, basta cobrir as unhas com esmalte clarinho, esperar secar e completar com uma pequena bolinha colorida em cada unha.

Nail art elegante com um toque de cor

Ok, essa é um pouco mais complexa, mas ainda dá para fazer com praticidade: depois de cobrir as unhas com o esmalte escolhido para ser a base, deixe secar bem e cole uma fita adesiva na diagonal para servir de guia. Pinte com a cor desejada e retire com cuidado. Ao final, é só completar com extra brilho ou top coat.

Meia lua invertida

Outra unha decorada charmosa é a meia lua invertida. Para quem busca um resultado elegante, vale apostar em cores com pouco contraste – como o rosa queimado com o ouro velho acima, ou, ainda, dois tons de marrom.

Diagonal colorida

Quer uma versão ainda mais fácil da nail art anterior? Aposte na pintura de apenas metade da unha. Ao escolher uma cor potente, como o vermelho, o resultado é impactante, mas ainda assim clean.

Nail art com poás finos

Continua após a publicidade

Poás são estampas clássicas, e também não exigem muita habilidade. Caso queira um resultado discreto, aposte em uma cor clara como base, e faça pequenas pequenas bolinhas bem espalhadas em preto e branco.

Degradê em tons terrosos

E que tal um clássico degradê? Os diferentes tons de marrom ficam lindos nas unhas, e passam uma sensação gostosa de aconchego – escolha perfeita para dias frios.

Nail art com espaço negativo

Unhas com espaço negativo foram febre há alguns anos, e podem seguir fazendo parte do seu repertório – já que, sejamos sinceras, elas são realmente elegantes. Aqui, você pode passar uma fita adesiva na diagonal, pintar com o preto e remover cuidadosamente, repetindo no sentido contrário. Finalize com top coat.

Nail art colorida com espaço negativo

Quer dar um passo além, mas gosta da proposta de espaços negativos? Então vale adicionar um toque de cor, como na nail art acima.

Unha decorada com linhas douradas

Que tal apostar em grafismos delicados, como linhas ou até pequenas formas geométricas? As linhas acima são ótimas pedidas para quem quer sair do básico, mas sem chamar muita atenção. Você pode pintar as unhas apenas com base, e criar pequenas linhas em dourado e prateado. Caso queira mais praticidade, vale usar fitinhas próprias para nail art ao invés de esmalte, como na imagem acima.