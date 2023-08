Unhas matchá são tendência nas redes sociais. Inspire-se

Depois da febre Barbiecore nas unhas, é hora de desacelerar e apostar em cores mais suaves e que passam a sensação de bem-estar – ao menos é isso o que sugere a nova tendência que está bombando nas redes sociais! As queridinhas da vez são as unhas matchá, que trazem o verde do famoso chá oriental em esmaltações clássicas ou em nail arts criativas.

Este tom de verde é considerado refrescante e calmante, muitas vezes ligado ao bem-estar e aconchego. No TikTok, a hashtag #matchanails já acumula mais de 105 milhões de visualizações, mostrando que, de fato, a cor está entre as grandes febres do momento. Outra variação é a matchá latte nails, inspirada no matchá com leite encontrado em cafeterias. Quer apostar? Abaixo, você encontra algumas inspirações de unhas matchá que vão se encaixar aos mais variados estilos.

Francesinha matchá

A francesinha é um clássico, e fica muito elegante com o verde clarinho das matchá nails! Combine com a unha esmaltada apenas com base, ou aposte em um rosa suave ou nude.

Unhas matchá com rosa clarinho

Falando em rosa, as opções pastel casam perfeitamente com as unhas matchá – seja intercalando as unhas, em filha única ou meio a meio, como na imagem acima.

Unhas matchá com detalhe dourado

Você também pode apostar em desenhos mais soltos e criativos, como esta francesinha matchá combinada ao filete dourado. O resultado é uma nail art criativa, mas ainda assim elegante.

Francesinha invertida

A francesinha invertida é outra opção para quem busca uma nail art moderna, mas ainda assim delicada e discreta. Vale apostar em todas as unhas, ou combinando com outros designs em uma mesma mão, como na ideia acima.

Unhas matchá com flores de lavanda

Por ser delicada, a cor também combina muito bem com desenhos florais. Aqui, foram feitos ramos de lavanda. Gostou? Então assista ao passo a passo abaixo:

E então, pronta para apostar na cor do momento?