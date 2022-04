6 mitos e verdades sobre o preenchimento labial

É inegável que, nos últimos anos, a boca volumosa virou um “must-have” nas redes sociais – e não demorou para que, acompanhando a tendência que é quase unânime entre as influencers digitais, os consultórios observassem um aumento gigantesco na busca por procedimentos como o preenchimento labial. Mas, afinal, ele é irreversível? É possível ter um resultado natural? Para responder essas e outras perguntas comuns sobre o tema, o dermatologista Renato Pazzini, membro do corpo clínico dos hospitais Albert Einstein e Oswaldo Cruz, entrega os maiores mitos e verdades sobre o assunto.

É impossível não notar o preenchimento labial

Mito. Apesar de muita gente acabar exagerando um pouco na dose – o que deixa o procedimento bastante visível – essa não é necessariamente a ideia. “O resultado tem relação com a técnica de aplicação do profissional, com o tipo do produto e com a vontade do paciente. A naturalidade é o que mais se valoriza na harmonização dos lábios”, conta.

O preenchimento labial é reversível

Verdade. “A técnica mais utilizada é o preenchimento com ácido hialurônico. É uma substância presente no nosso organismo que, dentre outras funções, preenche o espaço entre as células da pele, deixando-a firme e lisa”, esclarece. O ácido é reabsorvido naturalmente pelo organismo em determinado tempo, e pode ser inativado através da aplicação de uma enzima, revertendo o resultado.

O preenchimento labial pode ser feito em qualquer pessoa

Mito. Apesar de bastante popular, o preenchimento não pode ser feito por todas. “Pessoas que possuem algum tipo de doença crônica ou alguma inflamação/infecção nos lábios, como, por exemplo, herpes, devem evitar o procedimento”, esclarece. O mesmo vale para mulheres grávidas ou que estejam amamentando.

O preenchimento labial dura a vida toda

Mito. Infelizmente para quem deseja realizar a técnica, ela não dura a vida toda – o normal é que o efeito se mantenha entre 9 a 12 meses. “Após esse período, é importante fazer uma avaliação e reaplicar o ácido hialurônico para prolongar os efeitos”, completa.

Toxina botulínica (botox) e preenchimento são a mesma coisa

Mito. Como explicado, o preenchimento é feito com ácido hialurônico. Já a toxina botulínica, conhecida popularmente como botox, é produzida pela bactéria Clostridium botulinum e tem como finalidade a redução das rugas dinâmicas e marcas de expressão.

O preenchimento labial é doloroso

Parcialmente verdade. O médico explica que o próprio ácido hialurônico tem apresentações que já possuem anestésico em sua composição. “Mas, ainda assim, é preciso aplicar anestesia local. Sem ela, o paciente sentirá dor”, aponta. Também podem ocorrer equimoses – hematomas – e inflamação no local da injeção, apesar de os efeitos serem passageiros e controláveis.