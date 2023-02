Beleza da NYFW: 7 visuais das passarelas para usar na vida

Estávamos aguardando ansiosamente pelas referências de maquiagem das próximas estações de 2023. Depois da semana de moda de Copenhague, temos a Nova York Fashion Week (NYFW), que começou em 10 de fevereiro e vai até dia 15, quarta-feira. Os desfiles costumam trazer makes conceito, mas que adiantam possíveis tendências do ano.

As grifes Christian Siriano, Prabal Gurung, Carolina Herrera, Rodarte, Proenza Schouler entregaram o melhor das maquiagens e cabelos nos desfiles. O que vimos foram bocas brilhantes em tons de fúcsia, olhos poderosos, com muito lápis na linha d’água, beleza clássica e glam rock, com lábios escuros e delineados borrados.

Confira abaixo a beleza da temporada 2023/2024 do Nova York Fashion Week:

Beleza clássica, ao estilo Audrey Hepburn

Christian Siriano foi inspirado pelo romance, tanto na maquiagem quanto no cabelo de suas modelos. Os penteados imitavam rosas e os lábios, pétalas em um tom de fúcsia. As bochechas suaves, acompanhadas do batom e um delineado gatinho, ficaram bem Audrey Hepburn.

Carolina Herrera também optou por uma beleza mais clássica e romântica, conversando diretamente com a coleção, assim como Siriano. Com uma pele bem natural, apenas com pontos de iluminação no rosto, a boca lustrosa, com um gloss sem cor, e delineado, preto ou lavanda.

Pegada rocker – delineados gráficos e batons escuros

O romance de um lado e o rock’n’roll do outro. Em contraste com Christian Siriano e Carolina Herrera, outro visual da Nova York Fashion Week foi o roqueiro da Adeam. A pele das modelos tinha uma pegada mais glossy e os lábios ficaram bem escuros, com um batom esfumado nas bordas.

A Rodarte foi outra grife que trouxe maquiagens mais sombrias, uma mistura de gótico com etéreo – vide os delineados flutuantes. A boca aqui é preta e sólida, ornando com os olhos gráficos.

Mistura de romance com glam rock

Enquanto algumas marcas trazem referências bem específicas, outras misturam inspirações. Chiara Boni trouxe o delineado borrado com os lábios esfumados, um pouco de romance com glam rock.

Sombras coloridas

Os olhos bem coloridos marcaram o desfile de Anna Sui, que usou sombra rosa na pálpebra e azul abaixo da linha d’água, ambas bem esfumadas.

Iluminador em foco

O iluminador bem marcado, principalmente no canto interno dos olhos, foi a escolha de passarela de Sandy Liang. Um visual simples, mas bonito e sofisticado – bastante possível para a vida real.

Unha francesinha

Quem disse que as nail arts não têm espaço na NYFW? Sandy Liang apostou em francesinhas brancas bem delicadas, intercaladas com laços. Delicado e bonito.