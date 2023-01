5 marcas nacionais de moda que são a cara do verão

Quem aí sofre do guarda-roupa com poucas peças para o verão? Pois bem, apesar de vivermos em um país tropical e abençoado por natureza (que beleza!), muitas vezes associamos o look de calor apenas aos momentos de férias, com pé na areia. Porém, ao voltarmos a rotina, percebemos que falta uma ou outra peça mais propícia para te acompanhar do escritório ao barzinho. Aqui, selecionamos 5 marcas nacionais de moda que são a cara da temporada, vem conhecer:

Luisa Meirelles

Luisa Meirelles divide a vida entre a França e o Brasil, por conta da nacionalidade de seu companheiro. Mesmo nas ruas apaixonantes de Paris e com o ar bucólico da cidade, nada, para ela, se compara ao sol que ilumina a nossa terra. Por isso, a coleção de verão de sua marca homônima, a @shop_luisameirelles, vem dedicada ao calor da estação.

“Queremos contar uma história de amor vivida no Brasil, com todos os elementos que aquecem o coração, misturados ao contexto da vida no mediterrâneo. Voltar para cá, após um tempo fora, me fez valorizar mais o que temos de belo no nosso país”, conta a diretora criativa. Carro-chefe da marca, os vestidos surgem com estampas delicadas e tecidos amigáveis para a temporada. Destaque para o modelo Mariane (na foto), que traz a tendência do abotoamento em recortes que desenham o corpo.

Santa Resistência

Com DNA pautado pelas raízes do continente africano, do recôncavo baiano e da ancestralidade da mulher negra diaspórica, a marca de Mônica Sampaio preza pelo slow fashion. Criada em 2015, a marca produz itens atemporais com calma (e alma, como gosta de definir), tudo com base em pesquisas históricas, tanto da moda, pensando em modelagem e matéria-prima, por exemplo, quanto dos contextos que guiam as estampas dos produtos.

Entre quimonos, peças de alfaiataria, vestidos e macacões, destacam-se, claro, as estampas exclusivas da @santaresistencia. Um dos hits da sua passarela, desfilada recentemente no projeto Sankofa do SPFW, é a Cartola (fotos acima), que preenche até kaftans e maiôs.

Wasabi

Você certamente já foi impactada pelas estampas ultracoloridas (e desejadas) da marca carioca criada, em 2010, pelas estilistas Daniela Sabbad e Ana Wambier. Tudo porque a @usewasabi tem na sua identidade uma ligação muito forte com as artes plásticas. Inclusive, já tiveram coleções especiais assinadas por artistas como Ana Holck, Maria Lynch e Lúcia Laguna.

As peças icônicas, que formam sobreposições interessantíssimas de cores e formas, são pensadas para celebrar o feminino e o quanto a dinâmica da mulher pode ser reinterpretada em grandes centros urbanos. Considerando a moda uma arte de expressão individual, não tem como não se apaixonar.

A Aurora

Mas nem só de roupas se vive um armário, não é mesmo? Para arrematar as peças mais fluidas e coloridas da estação, opte pelos modelos arquitetônicos da @aaurora. A marca de Izabella Aurora Suzart nasceu durante a graduação da designer na PUC-RIO e tem no seu core a investigação identitária e herança cultural.

A partir do olhar multidisciplinar da diáspora, Izabella desenha escarpins, sandálias, mules e saltos com mix de texturas e materiais. Isso tira a ideia de que o sapato seja “apenas um acessório” e se torne um item de destaque nas produções do dia a dia.

VNTTA

Claro, não poderia faltar um beachwear para a sua composição nos dias quentes. Sorte que, agora, além de tops que podem ser usados por baixo de chemises ou quimonos, as marcas também investem em itens como camisas e calças em tecidos mais leves pensando nas altas temperaturas. Caso da @vntta, criada em 2017 por Camilla Malheiros e Rachel Beyruth. As peças da marca revivem aquele mood de praia dos anos 1970 e 1980, com biquinis asa delta e paleta de cor vintage.