Quer fios mais volumosos? Confira 5 cortes inspirados nas famosas

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

Muitas seguidoras me perguntam: Cintra, como faço para ter os cabelos naturalmente mais cheios e com movimento? Primeiro, preciso te contar que isso é determinado geneticamente. Segundo e mais importante: caso você, assim como muitas mulheres, não tenha nascido com esse gene, pode investir em um corte. Existem várias adaptações que vão te ajudar nesse objetivo. Separei alguns; vem ver.

Curtain Bangs

Se você está considerando apostar em uma franja, a curtain bangs é uma boa pedida. Ela é caracterizada pelos fios repicados na diagonal e a finalização partida ao meio, no estilo cortininha. Vai bem em todo tipo de textura e é uma alternativa para quem tem fios finos, pois ela encorpa as mechas, trazendo mais movimento e volume ao redor do rosto, como fez a cantora Jennifer Lopez. Vale lembrar que você também precisa perguntar ao seu cabeleireiro se a franja é indicada para o seu tipo de rosto. Caso não seja, ele pode fazer algumas adaptações.

Chanel reto

O corte com base reta, levemente desfiado nas pontas, como os da leitora Renata Borghini, que fez uma transformação comigo, cria um efeito de volumoso, uma vez que os fios têm praticamente o mesmo comprimento. Isso é maravilhoso para os cabelos lisos, mas pode não ser para os crespos, pois vai criar um volume muito grande na base. O Chanel pode ser feito em diversas texturas, mas o comprimento exato deve ser personalizado, de acordo com as suas características.

Cachos em camadas

Quem tem fios cacheados e crespos pode se beneficiar das camadas. Dessa forma, a quantidade das mechas fica bem mais distribuída e harmônica. Você ainda pode apostar em produtos, como o CC Cream, para dar mais definição, combinados com um difusor. Assim é possível conquistar o cabelão da Mirian, leitora da Claudia que também passou por uma transformação comigo.

Longo em camadas

Para quem ama um cabelão, como a top model Gisele Bündchen, não é preciso desapegar, basta investir um repicado para acrescentar movimento às mechas. O ideal é fazer camadas sutis e mais próximas umas das outras, sem cortar muito, para não ficar com marcações. Mas lembre-se, esse visual precisa estar com a manutenção em dia, do contrário, os fios ressecados ficam aparentes e você pode ganhar um aspecto envelhecido.

Pixie cut

Quanto mais curto o fio, mais leve ele fica, sendo assim, por meio desse corte, você pode conseguir um efeito mais volumoso. Usar um mousse e amassar, vai deixar com o look da atriz Fernanda Paes Leme. Lembre-se das manutenções frequentes para manter o bom caimento.

Como finalizar?

Um bom truque para conseguir visual mais cheio é investir em produtos texturizadores, como o spray fixador, shampoo seco, mousse e o pó modelador. Aposte em finalizações menos alinhadas e invista em escova modeladora e no babyliss. Evite ficar com o cabelo sujo, pois a oleosidade reduz o volume. Quando for secar os fios, incline a cabeça para baixo e direcione o bocal do secador para a raiz. Depois de seca, ela ganha volume.

Nesse vídeo trago mais dicas sobre o assunto: