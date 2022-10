Escova secadora: funciona mesmo? Como usar? Saiba tudo sobre o produto

As escovas secadoras são muito famosas e, pelas marcas que as vendem, prometem muitas vantagens. Mas, entre as conversas e bate-papo sempre surge o questionamento, será que elas realmente funcionam? E como escolher a ideal?

A proposta da escova secadora é quase irrecusável. Quem não deseja uma tecnologia que ao mesmo tempo penteia e seca o cabelo? O ponto alto do item é a praticidade! Mas, apesar do nome, é importante pentear e escovar o cabelo antes com uma escova ou pente comum. Dessa forma, os fios passam de forma mais fácil pela escova secadora, evitando que sejam danificados enquanto são esquentados pelo produto.

Além de modelar os fios, ela ajuda a diminuir o frizz. Lembrando que é sempre mais indicado utilizar o produto após a lavagem dos cabelos, pois o efeito com o cabelo já higienizado e limpo e com os devidos produtos, como creme de pentear e protetor térmico, é mais eficaz e até duradouro.

Por outro lado, a escova secadora também não funciona para todos os tipos de cabelos. Ela é indicada para os fios finos e lisos até ondulados, pois assim eles passam de forma mais suave pelas cerdas.

Modelos de escova secadora

É possível encontrar por aí diversos modelos da escova secadora, por isso é necessário entender qual o formato mais indicado para você e para o seu objetivo com o produto. Existe o modelo oval, ideal para fechar a cutícula dos fios, enquanto o modelo raquete é designado para fios lisos e quem busca não apenas alisá-los, mas também dar um toque de firmeza e modelagem.

Outra diferenciação de modelo é entre a escova secadora e a escova rotativa. A escova secadora é a mais comum, mais conhecida e mais prática. Já a escova rotativa promete um efeito de ondas e textura mais ousado.

Dica-amiga: se for investir no produto, nunca se esqueça do protetor térmico nos fios antes de usar a escova. Essa proteção é essencial para evitar danos no seu cabelo!

Compre a sua

Continua após a publicidade

1) Escova Secadora Britânia Soft 1200W: R$139,90

2) Escova Secadora Britania Soft 1300W: R$ 169,90

3) Escova Rotativa Philco Spin Ion Brush: R$ 199,90

4) Escova Secadora Philco PEC13 Soft Bivolt: R$ 169,90

5) Escova Secadora Conair: R$ 449,91

6) Escova Secadora e Alisadora Taiff Style Oval, na FastShop: R$289,00

7) Escova Secadora Philco Soft Beauty Rose, na FastShop: R$199,90

8) Escova de Cabelo Conair: R$ 485,91