Underpainting: maquiadora das famosas ensina a técnica

Se você gosta de ficar de olho nas tendências de maquiagem que surgem nas redes sociais, é bem provável que já tenha ouvido falar na underpainting. Criada por Mary Phillips, maquiadora de famosas como Hailey Bieber e Kendall Jenner, a técnica de contorno é responsável pela pele impecável das modelos.

Para que o efeito de luz e sombra seja impecável, Mary revelou em suas redes sociais que faz o contorno logo na primeira etapa da maquiagem, antes mesmo de aplicar o corretivo ou a base. Essa forma de contornar o rosto dá um acabamento natural, afinando a face sem parecer um contorno comum – que é mais pesado e marcado.

Como fazer o contorno underpainting

Como a maquiadora mostra no vídeo, você deve começar (depois de lavar e hidratar a pele) aplicando a cor mais escura – seja em pó ou líquida – do contorno nas áreas que deseja afinar. Depois, venha com o iluminador naquelas que pretende destacar. A partir daí, é só seguir com a sua maquiagem normal: corretivo onde for necessário (como olheiras), base e finalizar com o pó.

Muitas pessoas passaram a testar o underpainting, mas como todo truque de maquiagem, não funciona para qualquer um: é mais vantajoso para quem utiliza makes leves e bases fluidas. Para aqueles que apostam em uma cobertura mais pesada, o ideal é seguir a ordem convencional de preparação de pele.

Apesar de hoje Mary Phillips ter concebido o nome da técnica e ser considerada pioneira da mesma, essa foi, na realidade, criada por Kevyn Aucoin, o artista e maquiador que criou o contorno como conhecemos hoje, vanguardista no método de esculpir o rosto com maquiagem.

