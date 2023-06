Inspirações de maquiagem para a Parada do Orgulho LGBTQIAP+

A 27ª Parada do Orgulho LGBTQIAP+ acontece neste domingo (11/06), no tradicional trajeto da Avenida Paulista até a Praça Roosevelt, no Centro de São Paulo, a partir das 10h. Ao todo, 19 trios vão passar pelas ruas da capital com apresentações de Pabllo Vittar, Daniela Mercury, Thiago Pentaleão, entre outros.

A parada enche a cidade de cores, música e glitter. O evento mostra-se como um manifesto político por meio da arte, usando, inclusive, a moda e beleza como ferramentas de autoexpressão. Pensando nisso, conversamos com o beauty artist Celso Kamura, do C.Kamura, que dá alguns caminhos para você escolher a melhor maquiagem para usar na Parada do Orulho, sem deixar o rímel borrar ou o brilho cair. Vem ver!

Olhos coloridos, boca colorida

Um elemento essencial: cor! E Celso não esconde seu desejo de ver makes coloridíssimas por aí: “Espero que esse tipo de maquiagem ainda esteja em alta, porque o colorido é um tema LGBTQIAP+ que todo mundo gosta”. Das mais simples até as mais elaboras.

Se você for do time ”não há limite para as cores”, aposte no combo olho tudo, boca tudo. Revisite algumas referências dos anos 1980 para encontrar as tonalidades certas: vermelhos, azuis, everdeados. Caso queira incorporar a cor da sua bandeira, também vale. ”Um look monocromático em tons pink e roxo seria interessante para quem busca algo que beira o monocromático”, indica Celso.

Porém, para quem não tem tanta confiança em combinar dois elementos tão vibrantes no rosto, aposte em uma sombra colorida, com um delineado marcado e um batom nude – acrescente um gloss para garantir um efeito brilhante e até mesmo para combinar com a pele glow. “Eu acho que os olhos falam por si, e é no olho que as pessoas têm mais criatividade.”

Delineado Gráfico

Continua após a publicidade

Cada dia que passa, um tutorial de beleza nos confirma: o delineado é seu melhor amigo, seja você mais clássica (com a versão gatinho em preto), seja você mais criativa, com versões que misturam mais de uma cor. Até pequenos desenhos podem te ajudar a criar um visual incrível.

Nessa hora, o beauty artisty recomenda brincar com as possibilidades do delineador. Celso destaca a possibilidade de cobrir a região inteira da pálpebra, se estendendo até as sobrancelhas (como mostra o vídeo acima). E para um acabamento ainda melhor, combine com um par de cílios postiços que fazem seus olhos se destacarem na multidão.

Pedras, glitter e strass

Além de causar um grande impacto nas redes sociais, a série da HBO Max Euphoria também teve grandes influências no mundo da beleza. A incorporação de pedrinhas, diamantes, strass e glitter ao redor dos olhos e dos cabelos das personagens inspirou os espectadores a seguirem o visual.

“A purpurina e o brocal já são uma coisa bem batida, né? Daria preferência para pedrarias e metais [como aplicações], acho que resultam em algo mais interessante.” Use cola de cílios para poder fixar os adereços na pele e aplique glitter em partes variadas do corpo, nas pálpebras, perto das sobrancelhas e, inclusive, no cabelo.

Dicas espertas!

O momento de se arrumar é bastante divertido, sabemos, mas para garantir que todo esse esforço dure o tempo que você passar na festa do Orgulho, Celso recomenda “as tintas da MAC e da Kryolan, super pigmentadas e com alta fixação”, que podem resistir ao sol durante os desfiles. Opte também por um bom primer, que ajuda a controlar a oleosidade da pele, e um pó compacto de alta duração, para fixar os produtos. Aproveite!