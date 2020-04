Lorelay Fox revela 4 dicas para aumentar a duração da make

Seja para aquela reunião em vídeo de última hora ou simplesmente para dar um pouco de cor aos dias monótonos, a maquiagem pode sim continuar sendo parte da nossa vida durante o isolamento. Essa, aliás, é a hora ideal para testar todos aqueles tutoriais de beleza que você salvou tempos atrás, só que nunca teve a chance de por em prática.

Mas de nada adianta aprender como fazer um delineador perfeito ou finalmente aperfeiçoar as técnicas de contorno se toda essa produção não for ficar de pé por muito tempo, certo? Por isso, o #CLAUDIAIndica convidou a maquiadora e drag queen Lorelay Fox para nos dar cinco dicas de como aumentar a fixação da make. Com essas recomendações, seus futuros finais de festas nunca mais serão os mesmos. Confira:

Vá de primer

Devendo ser aplicado sobre a pele limpa antes de qualquer outro produto, o primer não apenas fixa mais a maquiagem. Ele também ajuda a corrigir pequenas imperfeições que você pode ter no rosto, como marcas de expressão ou poros abertos, proporcionando assim um resultado final de maior qualidade.

Por etapas

Lorelay diz também que a maquiagem deve ser construída em camadas. Parece óbvio? Nem tanto. “O que eu quero dizer é: faça sua pele primeiro e aplique um fixador, selando essa primeira camada. Depois você vai com o pó e aplica o fixador de novo para selar uma segunda vez. Fez os olhos? Fixador.” Não tenha medo de usar o produto, apenas certifique-se de que ele secou por completo antes de começar uma nova etapa. “Isso vai criando uma resistência em cada camada da make, fazendo com que ela dure muito mais.”

Mil e uma utilidades

Também parece óbvio aconselhar o uso de maquiagem a prova d’água, mas é exatamente essa a terceira dica. “Geralmente usamos rímel ou delineador a prova d’água, mas existem outros truques de make nesse sentido que são legais. Um que eu gosto bastante é usar batom mate líquido, eles possuem uma durabilidade imensa.” E engana-se quem pensa que o cosmético se limita aos lábios. “Se você quer uma sombra marrom, vermelha, ou de qualquer tom que exista nesses batons, basta passar um deles nos olhos e esfumar. Vai durar muito mais que qualquer sombra em pó, sem dúvidas. Às vezes dá até trabalho para tirar”, brinca.

Hidratação é tudo

Por fim, a youtuber recomenda a manutenção de uma rotina diária de skincare que valorize o uso de cremes hidratantes. “E se hidratar também tomando muita água. Se a nossa pele está mais molhadinha, ela não vai ressecar tanto e sugar os produtos que passarmos depois. Uma hidratação e uma pele bem cuidada faz toda a diferença”, finaliza.

