Fácil de fazer em casa, a drenagem facial é o que falta no seu skincare

Para quem está em casa, o isolamento social pode ser o momento ideal para pôr em prática (ou retomar) aquela rotina de autocuidado que, na correria do dia a dia, acaba sendo deixada de lado. Além de ser fácil montar um mini-spa em casa em poucos passos, também é possível fazer por conta própria alguns tratamentos, como por exemplo, a drenagem facial.

Consistindo em uma série de manobras manuais, essa técnica “imita o bombeamento fisiológico do sistema linfático. Este sistema, formado por vasos chamados de linfa, é responsável pela reabsorção de líquido excedente, localizado no espaço entre as células dos tecidos e órgãos do nosso corpo”, explica a Dra. Kate Koetz, dermatologista do For All Beauty Group.

Aumentando a oxigenação, a drenagem favorece a eliminação de toxinas, além de proporcionar maior hidratação do rosto. Por também gerar uma aceleração da cicatrização, a técnica também é bastante utilizada após procedimentos cirúrgicos. “Ela auxilia a reduzir olheiras ou bolsas formadas por inchaço e, quando associada a uma rotina de skincare, promove rejuvenescimento e revitalização facial”, diz Koetz.

Em casa, a drenagem pode ser feita logo pela manhã, após a limpeza da pele. “Ao passar o hidratante facial, faça uma massagem com as mãos, sempre no sentido de baixo para cima e do meio do rosto para as laterais. É importante não esquecer de massagear o pescoço.” Quem preferir, pode optar por fazer com o rosto limpo ou usar rolinhos de pedra natural. Para um efeito ainda melhor, a dermatologista recomenda deixar o acessório na geladeira por algum tempinho antes de começar o tratamento. “O frio ajuda no tensionamento da pele e na diminuição do inchaço da face. Uma massagem de 5 a 10 minutos por dia é suficiente.”

Apenas cuidado com a força aplicada, ou em vez de melhorar a pele, poderá acabar por machucá-la. “Também é importante reforçar que é uma terapia complementar na rotina do skincare. Junto com o uso de hidratantes, antioxidantes e ativos anti-idade, a drenagem completa o cuidado facial”, acrescenta Koetz.

